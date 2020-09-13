Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı

- Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı DÜ Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr.

Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı, System.String[]

- Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı

DÜ Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin:

"Belirti göstermeyen vatandaşların ziyareti sırasında bulaşan korona virüs, hastanın ölümüne neden olabilir"

DİYARBAKIR - Korona virüs salgınıyla birlikte ameliyatların yapılma süreçlerinde de değişikler yaşandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Özellikle ameliyat olmuş kişilerin mümkün olduğu kadar ziyaretçi kabul etmemesini istiyoruz. Hastaya alakasız bir şekilde dışarıdan korona bulaşıyor. Bu kişi ktotna virüsten dolayı vefat bile edebilir" dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sosyal hayatın yanı sıra sağlık alanında da birçok değişikliği beraberinde getirdi. Bunlardan biri de ameliyat sürecinde yaşananalar oldu. Bu süreçte acil ameliyatlar dışından normal ameliyatlar durduruldu. Acil ameliyatlar ise öncesinde korona virüs testi yapıldıktan sonra gerçekleştirilmeye başlandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, bu süreçte ameliyatları başarılı bir şekilde yapıldığını fakat sorunun ameliyattan sonra başladığını kaydetti. Prof. Dr. Tekin, hiçbir semptomu olmayan korona virüslü vatandaşların, hasta ziyareti gerçekleştirmesiyle farkında olmadan ameliyatlı kişiye korona virüs bulaştırıp ölümüne yol açabildiğine dikkat çekti. Pandemi süresince özellikle vaka sayılarının çok olduğu şehirlerde Bakanlığın özellikle acil ameliyatlar dışında ameliyatların ertelemesini istediğini kaydeden Prof. Dr. Tekin, kendilerinin de bu şekilde ameliyatları gerçekleştirdiklerini söyledi. Ameliyatların bu şekilde yapılmasını iyi olduğunu aktaran Prof. Dr. Tekin, "Her ameliyata giren kişilerde test yapıyoruz. Çünkü sonuçta gelen hastada semptom atikse, pozitiflik varsa bu kişide düşünün hiç semptomu yok, ameliyata girerse oradaki bütün insana bu hastalığı bulaştırabileceğinden dolayı biz ameliyata girecek her hastadan PSR testi dediğimiz korona testi yapıyoruz. Pozitif olanlar zaten ameliyat yapılmıyor, tedaviye alıyoruz. Negatif ise ameliyatı bu şekilde yapıyoruz. Peki ameliyattan sonra işler nasıl yürüyor. Hem ameliyathane şartlarında gerekli tedbirler alınıyor hem tüm çalışanlar maske ile dolaşıyor. Artı hasta ameliyattan sonra kliniğe geçtiği zaman yine maskesini takıyor. Hizmet veren bütün sağlık personeli maske takmak zorunda. Bu süreç içinde genellikle hastanede pek bulaş olmuyor" diye konuştu.

"Hastaya alakasız bir şekilde dışarıdan korona virüs"

İki temel sorunun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Refakatçi normalde kabul edilmiyor. Bakıma muhtaç olan kişiler de refakatçi oluyor. Zaten ziyaretçi olmuyor. Ama bazı kişiler gayri resmi yollardan ziyarete gelebiliyor. Bunlar dışarıdan geldiği için bir, kovid bulaştırabiliyor, iki hasta taburcu olduğu zaman eve gidiyor. ve o esnada evde bir sürü kişi ziyarete geliyor. Malum bölgede bir kültürümüz var, hasta ziyareti önemli bir yer ediniyor bizde. Kişi eve gidiyor, bu sefer evde ziyaretler başlıyor. Dışarıdan gelen kişilerde çoğu hasta korona olduğu halde semptom olmayabiliyor ve kişi ne yapıyor, hastaya koronayı bulaştırabiliyor. Hasta koronadan önce bir ameliyat geçiriyor. Her şey yolunda gidiyor, hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ağır bir ameliyat geçiriyor. Ama hastaya alakasız bir şekilde dışarıdan korona bulaşıyor ve bu kişi koronadan dolayı vefat edebiliyor. Çünkü daha ağır seyrediyor. Bunu söylemek gerekiyor vatandaşlarımıza, özellikle ameliyat olmuş kişilerin mümkün olduğu kadar ziyaretçi kabul etmemesini istiyoruz. En azında bir iki haftalık süre içinde ameliyat olanlar ziyaretçi kabul etmesin. İllaki zorunlu bir şekilde refakatçi olacaksa da maske ile bu kişilere hizmet versinler. Bu şekilde hastayı korumaya çalışsınlar.

Yoğun Bakım, Koronavirüs, Recep Tekin, 112 Acil, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan ameliyatlı hastaların ziyaret edilmemesi uyarısı - Son Dakika

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