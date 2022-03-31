Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı - Son Dakika
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Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı

31.03.2022 15:17
Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı

Bodrum Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, bugün ve yarın gerçekleşeceği belirtilen çöl fırtınasına karşı vatandaşları uyardı.

Bodrum Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, bugün ve yarın gerçekleşeceği belirtilen çöl fırtınasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yurdun Batı kesimlerinde daha etkili hissedilmesi beklenen çöl tozlarına kronik rahatsızlığı olanların daha duyarlı olmasını isteyen Dr. Eren, "Fırtına süresince astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin her zamankinden daha dikkatli olmalarını ve dışarı çıktıklarında mutlaka maske takmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı 'Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozu' fırtınasının bugün başlayıp etkisinin 3 gün devam edeceğini kaydeden Bodrum Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, "Ülkemizin özellikle Batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen bu toz fırtınası nedeniyle başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları olan vatandaşlarımızın önümüzdeki 3 gün boyunca daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıda fazla vakit geçirmesinler. Dışarı çıkanlar da mutlaka maskelerini taksınlar. Havada toz yoğunluğunda artış olması, özellikle astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalığı olan ve çeşitli nedenlerle solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileyebilir" diyerek dikkatli olunmasını istedi.

(HAMDİ YÖRÜR-İHA)

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Hakan Eren, Fırtına, Bodrum, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı - Son Dakika


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