Uzmanlardan "ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlardan 'ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin' uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan "ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin" uyarısı

7 saat önce

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SERVET TÜMER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, ayaktaki yaranın basite alınmaması gerektiğini, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçların ortaya çıkabileceğini bildirdi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SERVET TÜMER - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, ayaktaki yaranın basite alınmaması gerektiğini, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçların ortaya çıkabileceğini bildirdi.

Demir, 14. Ulusal Yara Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, diyabet hastalığına bağlı komplikasyonlardan biri olan ayak yarasının en önemli sorunlar arasında yer aldığını belirtti.

İnsanların her türlü yaraya dikkat etmesi gerektiğini ancak diyabetli hastaların daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Demir, diyabetli hastaların yaraya neden olabilecek her türlü tehlikeden uzak durması gerektiği uyarısında bulundu.

Yara oluştuktan sonra ilgili uzman tarafından ve tecrübeli merkezde tedavisinin yapılması gerektiğine işaret eden Demir, hastaların özellikle ayaklarında his kaybı yaşadıklarını kaydetti.

Demir, ayakta oluşan küçük bir yaranın tedavi edilmediği takdirde daha büyük sorunların oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Diyabet hastalığını ve diyabete bağlı yarayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Diyabet farklı şekilde tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Ayaktaki yaralar da diyabetin sonucu olan bir süreç. Dolayısıyla ayaktaki yarayı tek başına tedavi etmeniz mümkün değil. Birçok branşın birlikte üzerinde çalışması gereken bir konu. Ayaktaki yara basite alınmamalı, parmak kaybı, ayak kaybı, uzuv kaybı hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği bir sorun olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla bütünlük gerektiren bir tedavidir."

Yara Bakım ve Doku Onarım Derneği tarafından "Ayağına iyi bak" projesi başlatıldığını hatırlatan Demir, toplumda bu alanda bir duyarlılığın oluşmasın noktasında önemli bir proje olduğunu anlattı.

Demir, insanların yara gelişmesi, yara geliştiğinde erken ve uzman kişilerce tedavi edilmesi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurgulayarak, "kişiler ayağına gözü gibi bakmalı." dedi.

Diyabeti önlemek, tedavisinden daha kolay

Yara Bakım ve Doku Onarım Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Deveci de diyabetin toplumsal sorun olarak ele alınması gerektiğini bildirdi.

İnsanların beslenme şekillerine dikkat etmeleri ve spora yönlendirilmeleri gerektiğini anlatan Deveci, "Diyabeti önleyebilirsek, diyabete bağlı komplikasyonların en önemlilerinden biri olan ayak yaralarının da önüne geçmiş oluruz." dedi.

Ayak bakımına özen gösterilmesi ve ayakta oluşabilecek herhangi bir sorunun da küçükken halledilmesi gerektiğini belirten Deveci, bazen çok küçük gibi görünen yaranın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

Deveci, diyabeti tedavi etmektense önlemenin daha kolay olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yeni nesil üzerinde çalışmalı, sağlıklı beslenme şekilleri ve düzenli spor yapma durumlarını ele almalıyız. Okullarda birtakım eğitim programları düzenlemeliyiz. Çünkü 35-40 yaşına gelmiş, düzensiz, sağlıksız beslenme, spordan uzak kalmış insanlarda diyabetin gelişmesini önlemek çok kolay olmayacak. En başından, çocuklardan başlarsak hiç olmazsa gelecek nesli kurtarabiliriz." diye konuştu.

Uzmanlardan ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Plastik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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