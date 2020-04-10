Uzmanlardan başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzaktan eğitim ve çalışma faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, gelişen teknolojiyle beraber, günlük hayatın birçok alanında yer edinen video konferans uygulamalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan öğrenim ve bireyler arası iletişimi sağlamak adına yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtildi.

Bir video konferans sırasında yapılması gerekenler ve kişisel verilerin korunması adına dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Giriş yapmadan önce kullanacağınız uygulamanın kişisel verileri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalısınız. Kullandığınız uygulamanın hangi erişimlerine izin verdiğinizi kontrol etmelisiniz. Öğretmeniniz ile iletişime geçmeden önce, lazım olabilecek ders materyallerinizi yanınıza almalısınız. Video konferansa katılmadan önce internet hızınızı kontrol etmeli, bağlantı kurduğunuz cihazın yeterli şarjı, olduğundan emin olmalısınız. Zamanında görüşmelere katılmalı, sisteme girdiğinizde saati kontrol etmelisiniz. Diğerleri konuşurken de iletişiminizi koparmamalı, konudan uzaklaşmamalısınız.

Video konferans sırasınra konuşulmadığı durumda mikrofonun kapalı konumda tutulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Eğer konu ile ilgili görüş bildirmek istiyorsanız chat kısmını kullanmalı ya da el kaldırmalısınız. Konuşmaya başlamadan önce öğretmeninizin sizin mikrofonunuzu açmasını ya da size söz vermesini beklemelisiniz. Online ders esnasında, tıpkı yüz yüze eğitimde olduğu gibi, bilgisayarınıza veya kağıda not almalısınız. Kişisel verileri koruma kanunu gereği, ders esnasında görüşmenin kayda alınmaması gerektiğini unutmamalısınız. Eğer video kullanıyorsanız konuşurken ekrana değil, kameraya bakmanız iletişim açısından daha uygun olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.