Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, Batı Nil virüsünün genellik Afrika'da görüldüğünü ve Türkiye'de endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada virüsün çıkış yerinin Nil Deltası olduğunu ve genellikle kuşlarda bulunduğu kuşlardan da sivrisineklere geçtiğini belirtti.

Virüsünü genellikle yaz aylarında artış gösterdiğini ifade eden Doğan, "Batı Nil virüsünün tarihsel geçmişine baktığımızda ilk olarak Nil Deltası'nda ortaya çıkmış.Otuzlu yaşlarda bir kadının kanında bu virüs tespit edilerek tanı konulmuştur. Daha çok Nil Deltası olmak üzere Asya ve Avrupa'da da görülebilmektedir. Hastalık daha çok yaz aylarında sinek popülasyonunun arttığı bölgelerde ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

"Bir çoğu kendiliğinden iyileşir"

Virüsün insanlara sivrisinek ısırması sonucu bulaştığını anlatan Doğan, "Temel taşıyıcıları kuşlardır. Kuşların kanında bulunur. Kuşlardan bu virüsü alan sinekler insanlara bulaştırır.İnsandan insana bulaşma olmaz. Sineğin virüsü bulaştırdığı insanların yüzde 80 gibi bir çoğunluğunda hastalık bulguları ortaya çıkmaz. Yalnızca yüzde 20 gibi bir grupta ateşli klinik gibi bir tablo ortaya çıkar. Bu da daha çok hafif seyirlidir. Bir çoğu kendiliğinden iyileşir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ender görülen bir virüs olduğunu ve daha çok yaz aylarında etkisini gösterdiğini dile getiren Doğan şunları kaydetti:

"Bizim bulunduğumuz coğrafyada çok sık görülen bir etken değildir. İnsanların dışında atlarda ve vahşi hayvanlarda bu virüs ortaya çıkabilmektedir. Türkiye'de endişeye mahal verecek bir tablo yok. Türkiye'de bu virüs çok nadir görülmekte. Sık görülen bir durum değil. Toplumdan endişe edilmesine gerek yok. Şu anda kış mevsimindeyiz, hastalığın bulaşacağı mevsimde de değiliz. Bu anlamda da hastalığın görülme dönemi bitti."