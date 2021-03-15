Uzmanlardan çocukların ergenlik dönemi için ebeveynlere öneri - Son Dakika

Uzmanlardan çocukların ergenlik dönemi için ebeveynlere öneri

15.03.2021 10:00
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Çocuklarda ergenlik döneminde ebeveynlerin yapması gerekenler hakkında bilgiler veren Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Buse Soysal, "Onları anlamak daha çok dinlemekten geçiyor aslında; biraz da gözlemlemekten.

Çocuklarda ergenlik döneminde ebeveynlerin yapması gerekenler hakkında bilgiler veren Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Buse Soysal, "Onları anlamak daha çok dinlemekten geçiyor aslında; biraz da gözlemlemekten. Part time çocuk part time ergen oldukları bu dönemde daha ne olduklarını, kim olduklarını, nereye ait olduklarını, nereye gideceklerini bilemezken, bizler de kendi yetişkinlik dünyamızda boğularak onları görmezden gelmeyelim" dedi.

Radikal Eğitim Kurumları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Buse Soysal, çocukluk ve ergenlik döneminin arasında yer alan 12-14 yaş grubunun psikoloji temelli tanımları; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaksal olarak dönemleri, ebeveynlerin, öğretmenlerin ne yapmaları gerektiği ile ilgili önerilerde bulundu.

"Part time çocuk, part time ergen" benzetmesi

12-14 yaş arası ilk ergenlik dönemini ele alan Buse Soysal, bu evredekilerin 'part time çocuk part time ergen' olduğu benzetmesini yaptı. Soysal, "Benim tanımımla söyleyecek olursam; 'Part time çocuk, part time ergen' olunan dönem. Ben bu tanımlamayı aslında daha çok milenyum çocuğu olarak da ifade ettiğimiz Z kuşağından esinlenerek yaptım. Ergenliğin bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaksal açılardan da dönem zihniyetine bağlı olarak değişen ve ilerleyen çağa uygun olarak değiştiğini düşünüyorum" dedi.

Soysal, "Madde madde bu değişimleri ele alacak olursak; öncelikle bedensel olarak genellikle 12-14 ilk ergenlik döneminde, boy ve kilo ağırlığında değişmeler, kızlarda memelerin büyümesi, her iki cinste de cinsel bölgelerde kıllanmaların olmaya başlaması, erkeklerde sesin kalınlaşmaya başlaması, her iki cinste de vücudun farklı bölgelerinde aknelerin görülmeye başlanması gibi belirtilerin olabileceği ifade edilir. 2020 yılındaki 12-14 yaş aralığındaki kişilere bakacak olursak, kızlarımızın düzensiz beslenme, sınav stresi, arkadaşlık ve aile hayatlarındaki çalkantılar, hormonal bozukluklar, sporsuz hayat ile birlikte menstruasyon döneminin olması gereken yaştan çok daha önce başlaması ve bu başlangıcın düzensiz bir şekilde devam etmesi, sosyal medyada ve ekranlarda yansıtılan beden algısından etkilenerek anoreksiya, blumia nevroza gibi psikolojik rahatsızlıklara bağlı olarak dengesiz kilolara düşmeleri ya da fastfood, hazır gıda yenilmesiyle obeziteye bağlı olarak dengesiz kilo alımları görmekteyiz. Erkek çocuklarımızda ise bilgisayar başında geçirilen saatler neticesinde kas ve omur gelişimlerinde çarpıklık, arkadaşlık ilişkilerinde gövde gösterisi yapabilmesi ve psikolojik olarak dışlanmış hissetmemesi için vakti gelmeden jilet vurulduğu için vücutta dengesiz kıllanmaların olması, her iki cinste de karaciğer yağlanmasına bağlı olarak erken yaşlarda çıkan akneler gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.

Öğrenme stilleriyle birlikte algılama yeteneklerinin değişimi

Buse Soysal, bu yaş grubunda bulunanların öğrenme stilleriyle birlikte algılama yeteneklerindeki değişimden de bahsetti. Soysal, "Zihinsel olarak genellikle 12-14 ilk ergenlik dönemi, somut işlemler döneminden soyut işlemler dönemine bir geçişin görüldüğü (algılama, analiz yeteneğinin gelişmesi), fikir alışverişleri, olaylar üzerinde mantık yürütmenin başlaması ve hipotetik düşünmenin (sorunlarına çözüm yolları bulma) ortaya çıkmaya başladığı dönem olarak ifade edilir" açıklamasında da bulundu.

Soysal, bu yaş grubunda yer alanların sosyal ve ahlaksal olarak farkındalık kazanımlarının başladığının altını çizdi.

Ebeveynler ne yapmalı

Ergenlik dönemindeki çocuklar için ebeveynlerin ne yapması konusuna da değinen Buse Soysal, şöyle devam etti:

"Biz yetişkinler ve ebeveynler olarak da onların bu dünyalarını, yaşadığı zorlukları, bu yeni dünyanın onları olmaya zorladığı kişilikleri görmezden gelerek ya da 'Bizim zamanımızda ergenlik mi vardı?' diyerek onları bu zamanda doğmasıyla suçlayarak, 'Bizim zamanımızda dayak vardı' diyerek şiddeti meşrulaştırarak daha da işlerini zorlaştırıyoruz. Yetişkin dünyasını anlamaya çalıştıklarında 'daha çocuk' olduklarını söyleyerek anlama ve algılama yetenekleriyle alay edip iş ev sorumluluklarını yapmaya geldiğinde 'artık bir genç kızsın/adamsın' diyerek onları bu ikili konuşmalarla çocukluk ve ergenlik arasındaki o tuhaf yerde ve histe yalnız bırakıyoruz. Onları anlamak daha çok dinlemekten geçiyor aslında; biraz da gözlemlemekten. Part time çocuk part time ergen oldukları bu dönemde daha ne olduklarını, kim olduklarını, nereye ait olduklarını, nereye gideceklerini bilemezken, bizler de kendi yetişkinlik dünyamızda boğularak onları görmezden gelmeyelim. Bu demek değildir ki kendi fikirlerimizi, kendi dünyamızı onların üzerine kurup onları istediğimiz yönde bir hamurmuşçasına yoğurup, bir odunmuşçasına yontup şekil verelim. Onların bizim yolumuza ya da aklımıza ihtiyaçları yok. Onların sadece iyi bir rehbere, hata yapmasına ve hayatı yaşamasına, deneyimlemesine izin verecek; doğruyu yanlıştan ayırabildiği zaman ödülü maddi olarak değil de manevi olarak verebilecek, bu dönemden sağlam olarak çıkabilmesine yardımcı olacak kişilere ihtiyaçları var. Bu kişiler de elbette ilk olarak ailesi daha sonra akrabaları, arkadaşları ve öğretmenleri yani sizlersiniz" değerlendirmesinde bulundu. - İZMİR

Uzmanlardan çocukların ergenlik dönemi için ebeveynlere öneri

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan çocukların ergenlik dönemi için ebeveynlere öneri - Son Dakika


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