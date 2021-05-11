Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir - Son Dakika

Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir

11.05.2021 15:31

6 ayın zirvesinde olan altın için heyecanlandıran bir uyarı da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten geldi. 8 gündür yükselerek 490'lı seviyeye gelen altın için Yıldırımtürk, "Gram altın 600 liraya doğru yükselebilir, ons altın ise 2000-2150 doları görebilir.'' dedi.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ons altında toparlanma sürerken gram altın da döviz kurlarının etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Kasım 2020'de gördüğü 540 liralık tarihi zirvesinin ardından şubatta 396 liraya kadar gerileyen gram altın, mayıs ayına 470'li seviyelerden başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta itibarıyla yükseliş evresine giren gram altın, 8 gündür üst üste değer kazanıyor. Bugün itibarıyla 491 lirayı gören gram altın, son bir haftada yüzde 4 kazanç sağladı.Şubat ayında gördüğü dip seviye olan 397 liraya göre ise kazanç yüzde 23 olarak gerçekleşti.

YILDIRIMTÜRK'TEN BOMBA ÇIKIŞ: 600 LİRAYI AŞABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı. Yıldırımtürk, yılın üçüncü çeyreğinde gram altının 600 lirayı aşabileceğini söyledi.

Ünlü ekonomist Yıldırımtürk tarih verdi: Altın 600 liraya doğru yükselebilir
Mehmet Ali Yıldırımtürk

Altın fiyatlarını yorumlayan Yıldırımtürk, şunları söyledi:

Dış piyasadaki yükseliş altın fiyatlarına yansıdı. İlk çeyrek itibariyle 1700-1800 dolar civarında seyreden ons altın ikinci çeyrekte yükselişle geçti. ABD tahvil faizlerinin düşüyor olması, ABD dolarının da dış piyasalarda geriliyor olması altın fiyatlarını olumlu etkiliyor.

"KRİPTO PARA PİYASASOMDA TEDİRGİN ARTTI"

Kripto paralarda ilk çeyrekteki yükseliş hız kesti ve regülasyonların gelecek olması altını desteklemeye başladı. Son yaşanan Thodex olayıyla tedirginlik arttı.

"JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER ALTINI DESTEKLİYOR"

Jeopolitik etkiler: Dünya üzerinde jeopolitik gerginlikler altını destekler nitelikte. Rusya-Ukrayna, İngiltere-Fransa, Çin-Avustralya gibi ülkelerin arasındaki gerginlikler ons altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

"GELECEK AY ONS ALTINDA 1900-1950 DOLAR SEVİYELERİ BEKLENİYOR"

1792 dolar ons seviyeleri 200 günlük ortalamayı geçti ve önü açıldı. 1855 ve 1875 dolar seviyeleri direnç olarak bekleniyor. Zaman zaman yükselişler düzeltme satışları getirebilir. Gelecek ay itibarıyla 1900-1950 dolar seviyeleri ons altında bekleniyor.

"GRAM ALTIN 600 LİRAYA DOĞRU YÜKSELEBİLİR"

Tam kapanmanın olduğu haftanın başında gram altın 470 liradan işlem görmüştü, 490 liraya yükseldi. Görünüm altın fiyatlarını 500 liraya tırmandırabilir. Geçen yılki gibi altın talebi olmadığını görüyoruz. Altın ithalatında düşüş var. Düğünlerle ilgili olarak yasaklar kalkarsa altın hareketlenir, o da sadece iç piyasayı hareketlendirir. Altın fiyatlarında yükselişin eylül, ekim ayında olacağını görüyorum. Ons altın 2000-2150 doları görebilir. Gram altın da 600 liraya doğru yükselebilir."

Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir

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Son Dakika Ekonomi Uzmanlardan dikkat çeken 'Altın' uyarısı: 600 liraya doğru yükselebilir - Son Dakika Ekonomi


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