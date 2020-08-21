Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesi - Son Dakika

Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesi

Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesiİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- MADEN sularının, içerdikleri yüksek flor sayesinde dişleri çürükten koruduğunu ifade eden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr.

Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesi

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- MADEN sularının, içerdikleri yüksek flor sayesinde dişleri çürükten koruduğunu ifade eden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, 'Aromasız maden suyu diş minesinde mineral birikimine yardımcı olarak dişi çürük ve bakterilere karşı korur. Erişkinlikte tüketilmesi uygundur. Günde 2 bardağa kadar maden suyu tüketilebilir' dedi.

Birçok insanın severek tükettiği soda ve maden sularının ağız ve diş sağlığı üzerinde etkileri mevcut. Türkiye Madensuyu Üreticileri Derneği'nin 2018'de yayınladığı bir araştırmaya göre yılda yaklaşık 4 milyar şişe maden suyu tüketildiğini belirten Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, son yıllarda alkolsüz gazlı içecek tüketiminde bir artış yaşandığına dikkat çekti.

SUYA ALTERNATİF EN İYİ İÇECEK

İçerik bakımından soda ve maden suyunun birbirinden farklı olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, 'Türkiye Maden Suları Üretici Derneği 2 yıl önce bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre bir yılda 4 milyar şişe maden suyu tüketildi. Bu da oldukça yüksek bir rakam. İçerik olarak baktığımızda soda ve maden suyu birbirinden çok farklı. Soda, sodyum, karbonat ve karbondioksitin işlenmiş suya katılmış hali. Maden suyu ise yer altında oluşan doğal, yeraltı minerallerini içerisinde barındıran (kalsiyum, magnezyum gibi) bir içecek. Beslenme uzmanları suya en iyi alternatif olarak maden suyunu gösteriyor' diye konuştu.

AROMALI OLMAMASINA DİKKAT EDİN

Yapay bir içecek olan sodanın asit oranının yüksek olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, 'Yapılan laboratuvar çalışmalarında sodanın dişleri aşındırabileceği belirlenmiş. Maden suyu ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları ise çok çeşitlilik gösteriyor. Diş aşınması 4,5 pH'ta başlıyor. Maden suyunun pH'ı ise en az 5 civarında. Dolayısıyla maden suyunun aşırı ve kontrolsüz tüketimi diş aşımına neden olabilir. Ama bu kola benzeri asitli içecekler kadar yüksek olmaz. Bazı çalışmalara göre maden suyunun içerisinde bulunan çeşitli mineraller özellikle de flor, dişi çürükten koruyor. Bu içeceğin aromalı olmaması gerekiyor. Özellikle narenciye aromalı olan maden suları çürüğe eğilimi artırır. Bu yüzden aromasız maden suları tercih edilmeli' uyarısında bulundu.

GÜNDE 2 BARDAK YEMEKLE YA DA TEK SEFERDE TÜKETİN

Maden suyunun çürüğü tedavi edici etkisi olmadığı uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Alkan, şunları söyledi:

'Bu içeceklerin yemekle ya da tek seferde tüketilmesi gerekiyor. Ne kadar güne yayarsak ve yudumlayarak içersek ağzın aside maruz kalma süresi o kadar artacaktır. Ağzın asit oranı 3 dakikada değişir. Tükürüğün ağız ortamını normal hale getirmesi de 30 dakika sürer. Dolayısıyla o içeceği ne kadar kısa sürede tüketirsek ağzın normale dönmesi için bünyemize zaman tanımış oluruz. Erişkinlikte tüketilmesi uygundur. Sadece ağız sağlığına faydasıyla ilgili düşünmemiz de eksik kalır. Beslenme uzmanları da günde 2 bardağa kadar maden suyu tüketimini zararsız bulmuşlardır. Ancak maden suyunun çürüğü tedavi edici bir özelliği yok. Çürüğün profesyonel diş hekimleri tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak maden suyu diş minesinde mineral birikimine yardımcı olarak çürük ataklarına karşı bakteriyel enzimlere karşı koruyor.'

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, dişleri çürük oluşumundan korumak için günde 2 kere fırçalamayı önerdi ve pandemi döneminde diş macunlarının aile bireylerinden ayrı tutulması konusunda uyardı.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - İlknur SARGUT/ Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)

Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesi

İstanbul, Türkiye, Maden, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:16

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan diş çürüklerine karşı maden suyu tavsiyesi - Son Dakika
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