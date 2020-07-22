UZMANLARDAN 'DONDURMAYI EVDE YAPIN' UYARISI; SAĞLIKLI DONDURMA NASIL YAPILIR - Son Dakika

UZMANLARDAN 'DONDURMAYI EVDE YAPIN' UYARISI; SAĞLIKLI DONDURMA NASIL YAPILIR

Yaz aylarının vazgeçilmez besini dondurma, içeriğinde bulunan kalsiyum, potasyum, demir ve çinko gibi çok sayıda mineralle oldukça sağlıklı bir besin kaynağı. Ancak dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Uzmanlar, paketli dondurmada yer alan katkı maddeleri konusunda uyarıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez besini dondurma, içeriğinde bulunan kalsiyum, potasyum, demir ve çinko gibi çok sayıda mineralle oldukça sağlıklı bir besin kaynağı. Ancak dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Uzmanlar, paketli dondurmada yer alan katkı maddeleri konusunda uyarıyor. Evde sağlıklı bir dondurma yapmanın mümkün olduğunu belirten Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, yaz aylarında rahatlıkla tüketilebilecek dondurma tarifini paylaştı.

Her yaştan insanın severek tükettiği, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma, içeriğini bilmeden satın alındığında tehlikeli olabiliyor. Katkı maddesi azaldıkça dondurmanın besleyici yönü de artıyor. Porsiyona dikkat ederek tüketilen dondurmanın kilo kontrolü açısından da tehlike barındırmayacağını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, 'Tüketim porsiyonu önemli. Katkı maddesi olduğundan dolayı hazır dondurma tüketimini önermiyoruz. Ev yapımı dondurma daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Dondurma süt ve yoğurtla içine istediğiniz meyveleri katarak evde de yapılabilir. Ev yapımı dondurmalar kalsiyum açısından zengin çocuk ve yetişkinler için daha sağlıklı olur dedi.

AKŞAM DEĞİL GÜNDÜZ TÜKETİN

Paketli dondurmalarının etiketinin iyice okunması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, 'Katkı maddesi, koruyucu ve boya var mı Bunlar iyice araştırılmalı. Yoksa sağlıklı bir şekilde porsiyon kontrolü sağlayarak tüketebiliriz. Dondurmayı akşam yemeği sonrası değil gündüz vakitlerinde tüketmelisiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Doğru porsiyon ise günde 3 top külahsız sade dondurma olmalı. Meyveli ise 2 top meyveli olmalıdır. Annelere tavsiyem ise dondurmayı kesinlikle evde yapmalılar. İçine yoğurt süt katabilirler. Süt tüketmeyen çocuk için de çok faydalı olacaktır. Süt, bal, meyve, kakao kullanılabilir diye konuştu.

DONDURMANIN ŞEKERİ MEYVELERDEN

Dondurmanın dört mevsim tüketilebilecek kıymetli bir besin olduğunu aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurmanın faydaları hakkında şunları söyledi Özellikle çocukların boyunun uzamasına katkı sağlar, kemiklerini güçlendirir, hazmı kolaylaştırır. Hamilelikte de tüketilmesini öneriyoruz. Eğer dondurmayı evde yaparsanız rafine şeker içermiyorsa meyvenin kendi özü içerisinde yer alıyorsa daha da faydalı olacaktır. Ana maddesi ise süzme yoğurt olan bir dondurma, diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Dondurma kişiye neşe verir, renk, hayat verir insanı mutlu eder. İçine katacağımız bitter çikolata sizi gülümsetir. Elma enerjinizi yükseltir. Yani evde yapacağınız dondurma ile günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılarsınız. Dondurmada kullanacağımız meyvelerle de lif deposu elde etmiş olursunuz. Bu dondurmada beyaz şekere hiç ihtiyaç olmaz. Vanilya, tarçın ve karanfil katarak o baharat zenginliğiyle birlikte beynin şeker algısını azaltıp şeker tüketmiş hissini yaratmış oluruz.

OĞUZ ÖZYARAL'DAN SAĞLIKLI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler; süzme yoğurt, taze üzüm, kuru incir, rendelenmiş elma, doğranmış şeftali, yaş üzüm, kayısı, vanilya, tarçın, bitter çikolata, taze nane, orta boy kavun. Kavunun kapağı kesilip içi temizleniyor. Kesilen bir parça kavun süzme yoğurtla karıştırılıyor. Ardından sıralanan diğer malzemeler yoğurdun içine katılıyor. Hazırlanan karışım içi boşaltılan kavuna dökülüyor. Kapağı kapatılıp 24 saat derin dondurucuda bekletildikten sonra ev yapımı dondurma tüketilebilir.

UZMANLARDAN 'DONDURMAYI EVDE YAPIN' UYARISI; SAĞLIKLI DONDURMA NASIL YAPILIR

Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANLARDAN 'DONDURMAYI EVDE YAPIN' UYARISI; SAĞLIKLI DONDURMA NASIL YAPILIR - Son Dakika
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