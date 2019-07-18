Son Dakika Haberleri: Uzmanlardan FaceApp'ta siber hırsızlık uyarısı
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Uzmanlardan FaceApp'ta siber hırsızlık uyarısı

3 saat önce

Uzmanlar, son günlerde yaygınlaşan "FaceApp" uygulamasının kişisel verilerin gizliliği açısından güvenlik riskleri taşıyabileceği uyarısı yaptı.

Uzmanlardan FaceApp'ta siber hırsızlık uyarısı, System.String[]
Uzmanlar, son günlerde yaygınlaşan "FaceApp" uygulamasının kişisel verilerin gizliliği açısından güvenlik riskleri taşıyabileceği uyarısı yaptı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:47 
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