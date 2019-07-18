Uzmanlardan FaceApp'ta siber hırsızlık uyarısı
3 saat önce
Uzmanlar, son günlerde yaygınlaşan "FaceApp" uygulamasının kişisel verilerin gizliliği açısından güvenlik riskleri taşıyabileceği uyarısı yaptı.
Uzmanlar, son günlerde yaygınlaşan "FaceApp" uygulamasının kişisel verilerin gizliliği açısından güvenlik riskleri taşıyabileceği uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:47
Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez