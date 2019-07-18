Uzmanlardan FaceApp'ta siber hırsızlık uyarısı

Uzmanlar, son günlerde yaygınlaşan "FaceApp" uygulamasının kişisel verilerin gizliliği açısından güvenlik riskleri taşıyabileceği uyarısı yaptı.

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YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu