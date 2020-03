Uzmanlardan fındık üreticilerini rahatlatan açıklama

Doğu Karadeniz Bölgesinde son günlerde düşen hava sıcaklığı ve yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı fındık üreticilerini endişelendirirken, fındık üreticileri de don olayına karşı endişeli bekleyişi sürüyor.



Konuyla ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan ve beraberinde ikinci başkan Avni Yılmaz, Ortahisar ilçesi Karlık mahallesinde fındık bahçelerde incelemelerde bulunurken, bir don vakasına ve olumsuzluğa şimdilik rastlamadıklarını belirttiler.



Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, fındık bahçelerinde yaptıkları incelemede herhangi bir don vakasının henüz görülmediğini ifade ederek "Sahada yaptığımız incelemeler sonucunda şu an herhangi bir don vakası görülmemektedir. Çünkü hava sıcaklığı sıfırın altına inmediği için şu an don olayı olumsuz diyebiliriz. Bundan sonrası için havaların durumuna bağlı. Meteoroloji kaynaklarına göre önümüzdeki Salı gününe kadar herhangi bir problem görülmüyor. Yani hava sıcaklığı sıfırın altına düşmüyor. Dolayısıyla sıfırın altına düşmeyeceği için don beklenmiyor. Fındıkta, don olayının şiddetine ve süresine bağlı olarak don olayları vuku bulabilir ama şu an böyle bir durum gözükmüyor" dedi.



"Basit ama etkili tedbirler alınabilir"



Batı ülkelerinde don olayına karşı farklı tedbirlerin alındığına dikkat çeken Pehlevan, "Batı ülkelerine baktığınız zaman bu konuda çeşitli önlemler alabiliyorlar. Vantilatöründen tutun da kimyasal ürünlerle birlikte sislemeye kadar tedbirlerin yanı sıra daha geç açan çiçekleri tercih ediyorlar. Bununla ilgili bir çok çalışmalar var. Ülkemizde böyle bir şey pek uygulanmıyor. Tabi ki bu birazda coğrafik yapı doğa şartlarıyla ilgili. Çiftçilerimize ufak ip uçları vermek istiyoruz. Çiftçimiz bu konuda çok bilgili değil. Bilse bile uygulamada bazı zorluklar yaşıyor. Çünkü arazinin coğrafik yapısı çok engebeli ve bunun yanı sıra iş gücünde problemler var. En azından toprak tahlili yaptırarak gübrelerini çok rantabl, ekonomik kullanması gerekiyor. Özellikle yaz ve kış gübresini zamanında ve miktarına göre atması gerekiyor. Eğer bu uygulamaları yaparsa fındık kışa güçlü olarak girecektir. Yeni kurulacak bahçelerde geç yaprak açan çeşitleri tercih etmemizde fayda var" diye konuştu.



Bahçenin farklı yerlerinde ateş yakılmasının donmayı engelleyeceğine dikkat çeken Pehlevan, "Aslında bunlar çok olumlu ve basit uygulanabilir şeyler. Zaten bu yöntemler ülkemizde uygulanıyor. Fındık bahçesinin farklı yerlerinde anız yakılması, sap-saman, fındık zulufu yakılması orada bir duman bulutu oluşturacağından oradaki donmayı engellemektedir. Genellikle bunu yapan çiftçilerimiz var" şeklinde konuştu.



"Şimdilik sıkıntı yok ama olmayacağı anlamına gelmez"



Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 2. Başkanı Avni Aydın ise don olayı ile ilgili şimdilik bir sıkıntı görülmediğini ancak ilerleyen günlerde bunun olmayacağı anlamına gelmeyeceğini kaydederek, "Yaptığımız incelemelerde şu an bir sıkıntının olmadığını gözlemledik. Yalnız bu olmayacağı anlamına gelmez. Fındık, erken ilkbaharda oluşacak eksi 2 derecenin altındaki don olaylarında zarar görebilir. Şu anlık bir sıkıntı görülmüyor. Zaten elimizde önümüzdeki 1 hafta içinde zirai don olacağına dair bir veri mevcut değil. Trabzon'un yanı sıra meteoroloji kayıtlarından takip ettiğimiz kadarıyla Ordu, Giresun illerinde de şu anlık herhangi bir tehlike gözükmüyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON