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Uzmanlardan "hamilelikte Kovid-19 aşısının riski yok" açıklaması - Son Dakika

Uzmanlardan "hamilelikte Kovid-19 aşısının riski yok" açıklaması

24.09.2021 11:21
Uzmanlardan

Kadın doğum uzmanları, anne adaylarına yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve sağlıklı hamilelik geçirebilmeleri için aşı olmaları çağrısında bulundu, Kovid-19 aşısının anne ve bebeğe herhangi bir riski olmadığını açıkladı.

Kadın doğum uzmanları, anne adaylarına yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve sağlıklı hamilelik geçirebilmeleri için aşı olmaları çağrısında bulundu, Kovid-19 aşısının anne ve bebeğe herhangi bir riski olmadığını açıkladı.

Konya'da hizmet veren Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Erkan Ataş, AA muhabirine, 1,5 yıldır hem Kovid-19 şüphelisi hem de diğer hastaların tedavisini sürdürdüklerini söyledi.

Anne adaylarının aşı yaptırmaktan çekindiklerini ifade eden Ataş, "Tedavi ve takip için gelen gebelerin yüzde 95'i aşısız. Kovid-19 şüphesiyle yatırıp tedavi ettiğimiz hastaların ise yüzde 99'u aşısız. Özellikle çocuklarından endişe ettikleri için aşı olmayı düşünmüyorlar ama yeterli bilgilendirme yapılırsa onların da aşı olacağı kanaatindeyiz. Aşıların gebelerde herhangi bir yan etkisi yok. O yüzden diyoruz ki; gebeleri aşılayalım, çocuklarımız ve anneleri sağlıklı yaşasın." dedi.

Hamilelerin Kovid-19'a yakalanma ihtimallerinin diğer insanlarla aynı olduğunu dile getiren Ataş, "Delta virüsü daha yaygın alarak karşımıza çıkıyor. Gebelik süresince zaten belli riskler var, tansiyonu, şekeri yükseliyor ve bir kalıtsal hastalığı varsa o da artmış oluyor, gebeliği daha riskli hale geliyor. Aşılanmayla bu riskleri azaltmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ataş, çocuk Kovid-19 hastalarının da tedavilerini yaptıklarını hatırlatarak, okulların açılmasıyla çocuk hastalarda artış beklediklerini aktardı.

Aşı listesinde olan 12 yaş üzerindeki herkese çağrıda bulunan Ataş, "Belki de şükretmek lazım ama çocuklarda daha hafif seyrediyor. Riskli çocuklar dediğimiz yani herhangi bir hastalığı olan çocuklarda hastalık ağır seyrediyor. Özellikle onların ve 12 yaş üstündeki bütün çocukların aşı olmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Gebelerde ölü doğum ve düşük oranı 2-3 kat fazla

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Bahar Taş ise Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Gebelerin yan etki endişesiyle aşı yaptırmaktan çekindiğini dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Gebe olanlarla olmayanlar arasındaki farklara baktığımızda aşının herhangi bir olumsuz yan etkisiyle karşılaşmıyoruz. Hatta aşı olmayıp da Kovid-19 geçiren gebelerde hem hastalığın seyrinin daha sıkıntılı geçtiğini hem de bebeklerin aslında daha çok etkilendiğini görüyoruz. Aşı olmayan ve Kovid-19 geçiren gebelerimizde ölü doğum ve düşük oranları daha da artmakta, 2-3 kat kadar artış görüyoruz. Bu yüzden polikliniklerde danışan hastalarımıza özellikle aşılarını olmaları gerektiğini mutlaka öneriyoruz. Anne adayları, özellikle 'bebeklerinde herhangi bir anomali yapacak mı, düşük ya da ölü doğum riski olur mu' gibi tereddütlerle geliyorlar. Artık bu konuda güncel çalışmalar da yapılıyor. Bu konuda herhangi bir riskin olmadığını hatta tam tersi aşı olmadan Kovid-19 geçirenlerde bu riskin daha çok arttığını görüyoruz."

Taş, hamilelik döneminin bağışıklık sisteminin bir miktar baskılandığı, gebeliğin ilerlemesiyle solunum sisteminin de baskılandığı bir dönem olduğunu anımsatarak, en başından beri Kovid-19'un gebelerde daha sıkıntılı seyredeceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Salgının başından beri gebelerin daha izole olduğunu ancak son dönemlerde delta varyantı nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Taş, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın da protokolü gereği biz özellikle ilk 3 ayı geçirdikten, 12-13. haftadan sonra aşı yapılmasını öneriyoruz. Aşı konusunda tercihi yine hastaya bırakıyoruz. Yapılan çalışmalarda delta varyantına karşı mRNA aşılarının daha etkili olduğunu görmekteyiz. Özellikle gebelerin tam doz aşılanmasını istiyoruz. Çünkü hastalarımızda şu da oluyor, ilk doz aşısını yaptırıyor, sonrasında kendilerince yan etki olduğunu düşündükleri şeylerden dolayı ikinci doz aşıdan çekiniyorlar. Ancak tek doz aşı yaptırmak da Kovid-19'dan korumuyor ne yazık ki. Aşıdan sonra bir miktar kol ağrısı, hafif ateş ve gribal semptomlar görebiliriz. Bu, aşıdan sonra oluşabilecek beklediğimiz gözlemlerdir ya da basit yan etkilerdir. Bizim asıl korktuğumuz yan etkiler diğer alerjik reaksiyonlardır. Bunu da şu ana kadar herhangi bir gebede görmedik."

Taş, ilk 3 ayda düşük riskinin normal bir gebede yüzde 17 olduğunu anlattı.

Hamile olduğunu bilmeden Kovid-19 aşısı yaptıran gebelerin de önce endişeyle kendilerine başvurduklarını, sonrasında ikinci doz aşılarını ne zaman yaptırabileceklerini sorduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Bu konuda bazı ülkelerde ay sınırlaması olmadan, 9 ay boyunca herhangi bir sürede aşılanması gerektiği öneriliyor. Bizde de herhangi bir yan etkisi olduğunu görmedik ancak yine de tedbir amaçlı organ gelişiminin olduğu ilk 3 ayda şu an için aşıyı söylemiyoruz. Ancak yaptıran gebelerde de herhangi bir sıkıntı görmedik. Hastalarımız rahatlıkla aşılarının devam dozlarını yaptırabilirler. Aşı olduktan sonra hafif bir ateş görülebiliyor. Gebeler özellikle 38 derecenin üzerinde ateşi olursa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup ateş düşürücü ilaçlarla tedavi olmalarını öneriyoruz."

COVIRAN Bereket, Gebelik, Konya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan 'hamilelikte Kovid-19 aşısının riski yok' açıklaması - Son Dakika


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