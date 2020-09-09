Uzmanlardan incir üreticilerine 'depolama' uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan incir üreticilerine 'depolama' uyarısı

Anne sütünden sonra en faydalı yiyecekler arasında gösterilen ve vücut direncini arttırdığı için pandemi döneminde daha fazla tüketilmesi önerilen kuru incirin, kalitesini koruması için muhafaza ederken belli kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

Uzmanlardan incir üreticilerine 'depolama' uyarısı, System.String[]

Anne sütünden sonra en faydalı yiyecekler arasında gösterilen ve vücut direncini arttırdığı için pandemi döneminde daha fazla tüketilmesi önerilen kuru incirin, kalitesini koruması için muhafaza ederken belli kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

Dünya'da liderliği elinde bulundurduğu ürünlerin başında gelen ve Aydın'ın milli meyvesi olarak adlandırılan incirin hasat sezonunun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, incir meyvesinin her aşamasında özen ve itina istediğini belirterek, "Maalesef yılın 11 ayı özen gösterilen incirler, bir aylık saklama ve depolama süresinde gereken özeni görmez ise tüm emekler boşa gidebiliyor. Hasat esnasında ve sergide kurutma aşamasındaki özenin depolama sırasında ihmal edilmemesi gerekiyor" diyerek incir depolarının kurallara uygun olarak hazırlanmasını tavsiye etti.

Sağlıklı ve güzel görünümlü kuru inciri bulmak kadar muhafaza etmek ve nasıl saklanacağını bilmenin hem üretici hem de tüketici açısından hayati önem taşıdığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, "Şifa kaynağı özelliği olmasının yanında lezzet deposu olan kuru incir, en narin meyvelerden biridir. Kurum olarak bizler tüketiciye ulaştıracak olduğumuz inciri alırken, incirin üretildiği bahçeleri ve saklandığı depoları inceleyerek alıyoruz. Uygun depoda saklanmayan incirlerde ekşime ve iç kısmında siyah maddeler oluşuyor. Bunun önüne geçmek için üreticilerimiz hasadını yapıp kurutma işlemini tamamladığı inciri, ya plastik kasalarda uygun havaya sahip hijyen kurallarına uygun depolarda saklamalıdır. İncirin bulunduğu ortamın nemi, havası ve ortamın sıcaklığı da standartlara uygun olmalıdır. Aksi takdirde incir bozulur ve emekler zayi olabilir" diye konuştu.

"Tüketicilerin de dikkat etmesi gereken kurallar var"

İncir üreticisinin ürünü satıncaya kadar depolamada dikkat etmesi gereken kurallar odluğu gibi tüketicinin de bu meyveyi uygun şartlarda saklaması gerektiğini ifade eden Boz, "Satın alınan incirleri sağlıklı bir şekilde saklamak için öncelikle ne kadar sürede tüketebileceğinizi hesaplamanız gerekiyor. Eğer inciri 10-15 gün içerisinde tüketeceğinizi düşünüyorsanız buzdolabında veya derin dondurucuda saklamanıza gerek yok. Güneş görmeyen bir yerde saklayabilir ve tüketebilirsiniz. Ama uzun süre saklamayı düşünüyorsanız derin dondurucuda saklamak en doğru yöntemlerden biridir. Derin dondurucuda saklarsanız kuru inciri bir yıl civarında bozulma olmadan ilk günkü nefaseti ile tüketebilirsiniz" dedi. - AYDIN

Hasat, Milli, Aydın, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzmanlardan incir üreticilerine 'depolama' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

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