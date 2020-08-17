UZMANLARDAN İSTANBUL DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ: ELİ KULAĞINDA - Son Dakika

UZMANLARDAN İSTANBUL DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ: ELİ KULAĞINDA

İSTANBULTeknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Jeofizik Uzmanı Dr.

UZMANLARDAN İSTANBUL DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ: ELİ KULAĞINDA, System.String[]

İSTANBULTeknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile  İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Gölcük Depremi'nden bu yana geçen 21 yılda olası İstanbul Depremi için risk oranının büyüdüğünü söylediler.  İki bilim insanı Silivri'de geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ciddi bir uyarı olduğu konusunda birleşti. Dr. Oğuz Gündoğdu, Gölcük'teki 17 Ağustos 1999 Depremi'nden bu yana 21 yıl geçtiğini, olası İstanbul Depremi için riskin her geçen yıl biraz daha arttığını belirtti. DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Dr. Oğuz Gündoğdu, şöyle dedi:

"SİLİVRİ SON UYARILARDAN BİRİ"

"Geçen yıl 26 Eylül'te Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Onu, İstanbul için beklenen deprem konusunda son uyarılardan biri olarak kabul etmek mümkün. Onun arkasından 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Silivri'de daha önce de 5.6 büyüklüğünde deprem oldu. Bunlar Marmara Denizi'nin gittikçe enerji topladığını ve bunu ortaya çıkarmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu durumda alınacak önlemlere gelmek lazım. Kentsel dönüşüm bunun tek çaresi. Ancak bizim anlayışımızda tam olarak uygulanan bir yer yok. Herkes kendi binasını sağlamlaştırma derdinde. Yanındaki bina umurunda değil. Sanki 'yandaki bina üzerine yıkılmaz' gibi bir tutum, anlayış var. Devletin de bu işin arkasında olması, bu işe girişenleri desteklemesi ve yanında olması lazım. Herkesin mali durumu iyi değil. Bir de pandemi dönemi başladı. Halkın daha çok desteklere ihtiyaçları var. 21 yılda doğru dürüst bir yapılanma göremiyorum"

"MARMARA ÇOK AKTİF HALDE"

Dr. Gündoğdu, Gölcük Depremi'nden sonra dönemin Kandilli Rasathanesi Başkanı Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın başkanlığında yapılan değerlendirme sonunda, olası İstanbul Depremi'nin yüzde 62 oranında 30 yıl içinde olacağının söylendiğini hatırlatırken, "21 yıl geçti. O hesaplar doğru çıkarsa eli kulağında demektir. Bunu depremlerden de anlıyoruz. Tespit ettiğimiz ufak-tefek depremler var. Marmara çok aktif halde. Bunu Silivri'de 5.8 büyüklüğünde depremle hissettirdi. O deprem bayağı hasar verdi. Ama bunlar çok çabuk unutuluyor. Eğitim yönünden zayıflıklar var. Koronavirüs ve deprem konusundaki önlemleri düşününce bayağı moralim bozuk benim. Eğitimi hiçbir zaman tam olarak veremedik" dedi.

GÖLCÜK DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜDr. Oğuz Gündoğdu, 1999 depreminde yaklaşık 17 bin kayıp verildiğini hatırlatırken, Gölcük Depremi'nin büyüklüğü ile ilgili de, "Deprem her ne kadar 7.4 denilse de; 7.6'ydı. Ben onun iç yüzünü biliyorum. Yani nasıl hesaplandığını. Bizim yaptığımız hesaplamada 1999 depremi 7.6'nın altında değildi. Enerji bakımından 7.4 ile 7.6 arasında büyük bir fark var. Van depremi 7.2. Bununla onun (Gölcük Depremi) arasında ne fark var. 0.2 mi. Bana göre depremin büyüklüğü 7.8'di. Şimdi de beklenen olası İstanbul Depremi 7'nin üzerinde Kandili'nin verdiği verilere bakarsak 7.5'un üzerinde olacak." dedi.

"TİK TAK YAPAN BOMBANIN YAKININDAYIZ"İTÜ Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hafta içerisinde Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda Gölcük Depremi'ne ilişkin değerlendirme yaparken, şöyle dedi:

"1999 Gölcük Depremi'nde İstanbul'da 30 yıl içerisinde deprem beklentimiz yüzde 60'tı. Yani 9 yılımız kaldı. Silivri'deki 5.8 büyüklüğündeki deprem bana göre 'İlahi bir uyarıydı.' Çünkü fay hattına 20 kilometre uzaklıkta yaşıyoruz. Kocaeli depremi kaç kilometre uzaklıktaydı. Şimdi 20 kilometre uzağımızda. Faya çok yakın bir yerde yaşıyoruz. 100-150 kilometre değil. Artık çok daha tehlikeli 'Tik-tak yapan bir bombanın yakınındayız. Süremiz yaklaşıyor arkadaşlar. Her geçen gün deprem olma riski artıyor. Yüzde 65-70'lere yükselmeye başladı."

İstanbul Üniversitesi, Mikdat Kadıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANLARDAN İSTANBUL DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ: ELİ KULAĞINDA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla koronavirüs döneminin kapsamlı toplantısını yapacak Galatasaray, Mehmet Ekici'ye maç başı 120 bin TL teklif edecek Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Vahşice öldürülen kadının ağabeyi Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam istiyoruz Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı Eşiyle koronavirüse yakalanan ünlü gazeteci Ali Eyüboğlu, yaşadığı zorlu süreci anlattı Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti Serdar ortaç, bir küs bir barışık olduğu sevgilisine övgü yağdırdı
Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi Kütahya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstüne kısıtlamalar getirildi         
07:57
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir         
07:45
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı         
07:25
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu         
07:21
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar         
00:54
Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor Güzel model Alessandra Ambrosio, tatilin tadını voleybol oynayarak çıkarıyor         
00:47
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız         
00:43
Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı         
23:53
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün yarın hastanede olacak         
22:55
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı         
22:28
Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi         
22:26
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un da katıldığı seçimde Cevat Ekşi, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un da katıldığı seçimde Cevat Ekşi, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu         
22:25
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı         
21:45
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü         
20:59
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu         
20:47
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı         
20:28
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi         
19:44
Vali'yi çıldırtan vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı Vali'yi çıldırtan vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı         
19:39
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı         
19:34
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor         
18:54
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur         
18:28
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu         
17:17
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü         
17:08
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar         
16:09
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti         
14:52
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı         
14:26
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı         
14:19
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı         
12:58
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı         
11:01
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 10:06:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UZMANLARDAN İSTANBUL DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ: ELİ KULAĞINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei