Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı

26.11.2020 13:58

Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin: "İş yerlerinde kurallara uyulmadığı zaman sıra bizlere gelecektir" "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle uyulması gerekiyor" İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin,...

Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin:

"İş yerlerinde kurallara uyulmadığı zaman sıra bizlere gelecektir"

"Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle uyulması gerekiyor"

DİYARBAKIR - İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirterek, "Eğer bu kurallara uymazsak sıra bize de gelecektir" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte korona virüs vaka sayılarında da artış yaşandı. Korona virüs vaka sayılarının artması, özellikle kapalı alanlarda çalışanları tehdit etmeye başladı. Uzmanlar, iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Korona virüs ile ilgili belirlenen kurallara uyulması gerektiğini aksi takdirde sıranın kendilerine de geleceğini belirten iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin, günlük vaka ve ölüm sayılarının arttığını söyledi. Narin, "Bu da bizleri daha fazla tedbir almaya yönlendiriyor. Özellikle iş yerlerinde, toplu yaşam alanlarında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle ama kesinlikle uymamız gerekiyor. Belirtilen kurallara uyulmadığı zaman sıra bizlere gelecektir. Çember her geçen gün daralıyor. Vatandaşlarda ciddi anlamda kurallara uymama konusunda rehavet durumunu görüyoruz ve bu da vaka artışının en önemli sebeplerinden biridir" diye konuştu.

"Mutfak ve lavaboların dezenfekte edilmesi gerekiyor"

İşverenlere ve kapalı ortamda çalışanlara uyarılarda bulunan Narin, "Özellikle sabah iş yerine gelen çalışanlar kullanım alanları olan mutfak ile lavabo gibi yerleri mutlaka dezenfekte etmeli. İş yerinde belirtiğimiz yerlerde virüsün bulaşma riski çok fazla. Temizlik kurallarına uyulmasını önemsiyoruz. Sokak ve caddelerde gezen vatandaşların da maskesiz ve kurallara uymama gibi durumlardan kaçınması gerekiyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı
Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı
Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı
Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı

Mehmet Narin, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı - Son Dakika


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