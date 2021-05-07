Uzmanlardan kene uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan kene uyarısı

07.05.2021 10:17
Uzmanlardan kene uyarısı, System.String[]

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının görülmeye başlandığını belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Eren Gök, özellikle tarım alanlarında çalışan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin keneler konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak vatandaşları hastalığa neden olan 'kene ve kenenin çıkartılması' konusunda uyardı.

"EVDE KENE KONTROLÜ YAPIN"

Tarlaya, bahçeye, giden hayvanlarla teması olan çiftçilerin akşamları iş dönüşü evlerine geldiklerinde vücutlarında kene kontrolü yapmalarını öneren Dr. Gök, "Kenenin tutulmasını engellemek için tarlada, bahçede, bağda çalışırken birtakım önlemler almak gerekiyor. Pantolon paçalarının çorap içerisine konulması, giysilerin kol kısımlarının kenenin girmesini engelleyecek şekilde dar olması ve hayvanlardan kene temizlenmemesi gibi önlemler alınmalı. Bahçeden, tarladan gelindikten sonra vatandaşlarımız üzerlerini kontrol etmesi gerekiyor çünkü bir kenenin tutunması için yaklaşık 12 saatlik bir süre gerekiyor" dedi.

"KENE TUTMASINDA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN"

Kene tutunması olduğunda ateş, halsizlik, bulantı, kusma, kas ağrıları, vücut ağrısı, sırt ağrısı, ishal gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Dr. Gök, "Eğer bir kişiyi kene tuttuysa üzerine zeytin yağ, sıvı sabun dökmek ya da çakmakla yakmak gibi işlemlerin yapılmaması gerekiyor. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiliyor. Orada uygun yöntemlerle o kenenin çıkarılması hastalığın daha fazla ilerlemesine engel olacaktır" şeklinde konuştu.

7 HASTA YATARAK TEDAVİ GÖRÜYOR

Şu ana dek kene tutması sonucu 60 kişinin hastaneye başvurduğunu ve 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü hatırlatan Dr. Gür, "Şu anda takip ettiğimiz hastalarımız var oldukça fazla yoğunlaştı. 2-3 hafta içinde her gün hastalar gelmeye başladı. Çevre ilçelerden gelen hastalarımız çok o yüzden vatandaşlarımızın kene konusunda dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"TEDAVİM ÇOK ZOR VE AĞIR GEÇİYOR"

Hayvanlarını otlatırken vücudunda gördüğü keneyi eliyle kopartan ve hastanede tedavisi süren çoban Ceyhan Uçal ise "Köyde çobanım kene tutmuştu elimle koparttım. Sonra sağlık ocağına gittim. Belirtileri başlamıştı. Halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık başladı. Kimse keneyi eliyle çıkarmasın hemen sağlık ocağına gitsin. Kene koltuğumdaydı elimle tuttum keneyi kopardım, tedavim çok ağır, zor geçiyor" dedi.

Çoban Kenan Buruk da "Kene ayağımdan tuttu, ben de çektim kopardım. 3 gün sonra ateşlenme başladı. Hastaneye geldim. Diz ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı, gözlerimde yanma belirtileri oldu. Şu an hastanede tedavim sürüyor. Herkes keneye karşı dikkat etsin" şeklinde konuştu.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yozgat, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan kene uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki çeken 'Aşı' sözlerine netlik kazandırdı: Başka yerler çekmenin anlamı yok Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki çeken 'Aşı' sözlerine netlik kazandırdı: Başka yerler çekmenin anlamı yok Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya: İmamoğlu'nu CİMER'e ben şikayet ettim

Son Dakika Haberleri
10:27 BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin
10:27 Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor
10:23 Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
10:09 Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı
10:05 Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu
10:04 Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!
10:02 Thodex'in firari kurucusu Fatih Özer'i, Arnavutluk'ta mafya saklıyor
09:36 Vefa Küçük: Bizde seçim iptal olmaz
09:34 Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak
09:18 Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi
BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin BİM'den müşterilere dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada dolaşan kampanyalar bize ait değil, itibar etmeyin         
10:28
Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir Putin'den Sputnik V aşısı için dikkat çeken benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir         
10:24
Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı Çocukluk arkadaşını önce bıçakladı, sonra pişman olup yardım çağırdı         
10:10
Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu Özgün, enflasyonu özürlü çocuğa benzeten rektör Murat Ferman'a tepkisiz kalmadı: Dinlerken tüylerim diken diken oldu         
10:05
Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi iki doz aşıya rağmen koronaya yakalandı         
10:03
Finali İstanbul'da oynamak istemeyen İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz Finali İstanbul'da oynamak istemeyen İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz         
09:53
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 10:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlardan kene uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement