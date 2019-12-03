Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Van'da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, doğalgazın kullanımı ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.



Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların ısınma araçlarından olan doğalgazın kullanımı ve tesisat temizliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan kombi bakım ve teknik servis uzmanları, özellikle kombi bakımının yaz mevsiminde yapılması gerektiğini söylediler. Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının hem maddi hem de manevi açıdan önemli olduğunu belirten uzmanlar, bunun yüzde 20 ila 25 oranında bir tasarruf olarak vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, "Van'da doğalgazın artmasıyla birlikte korsan servislerin açılmasında da artış yaşanıyor. Bunlar kendilerini yetkili servis olarak tanıtabiliyorlar. Bu korsan servisler, herhangi bir servis formu vermedikleri gibi yaptıkları işin arkasında da durmuyorlar. Bu da vatandaşların cebine olumsuz yansıdığı gibi, doğalgaz zehirlenmelerine de davetiye çıkarıyor. Çünkü korsan servislerin ellerinde orijinal yedek parça olmadığı için bakım yaptıktan sonra güvenlik sensörlerini devre dışı bırakabiliyorlar. Biz birçok yerde bu gibi durumlarla karşılaştık" dedi.



Doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşların mutlaka yetkili servislerden hizmet almaları gerektiğini vurgulayan Terzioğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen bakım servislerinden tüm işlemler için servis formunu istemeleri ve onu bir yıl boyunca saklamalarını istiyoruz. Çünkü yetkili servisler dışında hiçbir korsan serviste bu belge yok. Bu konuda vatandaşların duyarlı olmalarını istiyoruz. Çünkü korsan servisler insanların hayatını da tehlikeye atıyorlar" ifadelerini kullandı.



Yetkili servisler tarafından bir kombiye yaklaşık 80 dakika zaman ayrılırken, korsan servislerde ise bu işlemin sadece 20 dakika sürdüğünü dile getiren Terzioğlu, "Kombi bakımı uzmanlık ve tecrübe gerektirir. Gaz basınç değerleri, NTC sensör değerleri, güvenlik sensörleri, baca gazı analiz değerleri ve elektronik kart ayarları gibi güvenlik ekipmanları ve ayarları farklılık göstermektedir. Bu nedenle kombinin kış bakımı, mutlaka yetkili servislerin uzman teknisyen ve teknikerleri tarafından yapılmalıdır" şeklinde konuştu. - VAN