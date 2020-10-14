Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

14.10.2020 11:11
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Van'da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Van'da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma araçlarından olan doğalgazın kullanımı ve tesisat temizliği ile ilgili değerlendirmede bulunan kombi bakım ve teknik servis uzmanları, özellikle kombi bakımı ve korsan servislere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Her yıl düzenli yapılan kombi bakımlarının sağlık açısından önemli olduğunu belirten uzmanlar, ayrıca bunun yüzde 20 ila 25 oranında bir tasarruf olarak da vatandaşların cebine yansıdığını söylediler. Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, son zamanlarda korsan servislerin açıldığına dikkat çekerek, "Kombi bakımı çok önemli. Bizler kombilerin yıllık bakımını yaparken yıpranmış parçalarına ve yakıtı etkileyen faktörlere dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin kombilerinden daha tasarruflu faydalanmaları için bu bakımlar şart. Ancak müşterilerimizin gerçekten yetkili insanlara bu işi yaptırmaları gerekiyor. Sadece tavsiyemiz bu. Kombisine bakım yapmaması, yetkisiz insana bakım yaptırmasından daha iyidir. Kombi bakımının yetkili servis tarafından yapılması gerekiyor ve yetkili kişiler tarafından yapıldıktan sonra müşterinin kendisine verilen servis formunu bir yıl boyunca saklaması gerekiyor. Mesleki yeterlilik kartı var. Bu mesleki yeterlilik kartını müşterilerimiz kesinlikle istesinler. Bu kartı olmayan hiçbir teknisyeni evlerine almasınlar" dedi.

Bir kombi bakımının 45 dakika ile 1,5 saat arasında sürdüğünü dile getiren Terzioğlu, "Yetkili servis tarafından yapılan her bakımın arkasında hem yetkili servis, hem de firma durmak zorundadır. Yani müşterimiz muhatap alacak birini bulacaktır. Bunun yanında yetkili servis bakımını yaparken en ufak bir hata yaptığı zaman birçok sorumluluğu üzerine almış olur ve tüketici mahkemeye başvurduğu zaman tüm haklarını elde edebilir. Ama yan sanayi tarafından herhangi bir belge verilmiyor ve bizim müşterilerimiz bunu görmeyebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bir kombi bakımının yaklaşık 210 TL'ye mal olduğunu belirten Terzioğlu, ancak korona virüs pandemisi nedeniyle bunu 140 TL'ye yaptıklarını söyledi. Firma olarak korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını da sözlerine ekleyen Terzioğlu, şöyle konuştu:

"Teknik personellerimiz korona virüse karşı gerekli tüm eğitimleri aldılar. Bunun yanı sıra kısa çalışma seçeneği çerçevesinde personellerimiz dönüşümlü olarak 15 gün çalışıyorlar. Bunun yanında tüm personellerimiz sosyal mesafeye dikkat edip, müşteri evine girdiğinde maske takıyor. Ayrıca personellerimiz çıkmadan önce müdahale ettiği kombinin olduğu tarafı komple dezenfektan edip öyle evden çıkıyorlar."

Son zamanlarda yedek parça ile ilgili bazı müşterilerinin dolandırıldığına dikkat çeken Terzioğlu, "Tüketiciler, yetkili servis olduğumuz için yedek parçaların çok pahalı olma mantığıyla bizden fiyat almaksızın özel servislere müracaat ediyorlar. Bu sebepten dolayı birçok müşterimiz dolandırılabiliyor. Bizde işçilik dahil 292 TL olan bir yedek parçanın özel servislerde sadece fiyatının 400 TL olduğunu gördük. Yetkili serviste yedek parça değiştirildiğinde zaten bir yıl garantisi oluyor ve herhangi bir değişim esnasında ne işçilik ne yedek parça ücreti ödenmiyor. Müşterilerimizden isteğimiz yetkili servisten fiyat almadan özel servislere müracaat etmemeleridir" diye konuştu. - VAN

Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı
Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Türk Lirası, Doğalgaz, Kombi, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı - Son Dakika

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