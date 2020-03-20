Uzmanlardan "koronavirüs yalnızlığı" uyarısı - Son Dakika
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Uzmanlardan "koronavirüs yalnızlığı" uyarısı

7 saat önce

Almanya'da uzmanlar koronavirüs nedeniyle yaşlıların kendilerini daha yalnız hissedebileceği ve ailelerin de çocukların evde olması sebebiyle zorlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Uzmanlardan

Almanya'da uzmanlar koronavirüs nedeniyle yaşlıların kendilerini daha yalnız hissedebileceği ve ailelerin de çocukların evde olması sebebiyle zorlanabileceği uyarısında bulunuyor.Uzmanlara göre Almanya'da koronavirüs nedeniyle sosyal yaşamın giderek kısıtlanması, özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler üzerinde farklı sorunlara neden olabilir. Katolik ve Protestan kiliselerinin ortak organizasyonuyla verilen TelefonSeelsorge adlı manevi telefon destek hattına ilgi şu günlerde yoğun. Almanya genelinde 7 bin 500 gönüllü çalışanı olan telefon hattının basın sözcüsü Astrid Fischer Neue Osnabrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, kendilerini arayanların geçen haftaya göre on kat daha fazla salgını konuştuğunu belirtti.


Fischer'in verdiği bilgiye göre özellikle kadınlar endişeli. Koronavirüs nedeniyle arayanların dörtte üçü kadın. Ancak sözcü telefon görüşmelerinde en çok yalnızlık ve korkunun konu edildiğini belirtiyor.


İnsanların kaygılarının yaş grubuna göre de değiştiğine işaret eden Fischer, "50-79 yaş arasındakiler korkularını dile getiriyor. 80 yaşın üzerindekiler ve 40 yaşın altındakiler ise sık sık yalnızlıktan şikayetçi" diyor.


Yaşlılar yalnızlıkla karşı karşıya Risk grubunda olmaları sebebiyle yaşlıların ziyaret edilmemeleri tavsiye ediliyor. Bu durum yaşlı nüfusun yüksek olduğu Almanya'da yaşlıların yalnız kalma tehlikesini de ortaya çıkardı. Berlin'de yalnız yaşlılara manevi destek için kurulan Silbernetz Derneği'ne ait telefon hattı hizmeti, salgın nedeniyle hizmetini Almanya geneline yayma kararı aldı. İnisiyatifin sözcüsü Elke Schilling koronavirüs nedeniyle yaşlıların izole olması ve bu nedenle daha fazla konuşma ihtiyacı duyması sebebiyle bu kararı aldıklarını belirtti. Schilling fiziksel açıdan gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşlıların bile şu günlerde salgın nedeniyle yalnızlık ve diğer korkulara sahip olduğuna dikkat çekti.


Almanya'da kendisini yalnız hisseden yaşlılar için hayata geçirilen telefon servisi ücretsiz olarak 08: 00-22.00 saatleri arasında aranabiliyor.


Çocuklu ailelerin yaşayabileceği sıkıntılar


Almanya'da salgın nedeniyle yuvalar ve okulların beş hafta boyunca kapalı kalması kararlaştırıldı. Bu durum nedeniyle milyonlarca çocuk ve genç şu günlerde evde.


Alman Çocuk ve Genç Doktorları Birliği, çocukların evde olması sebebiyle bazı ailelerin daha fazla sıkıntı yaşayabileceği uyarısında bulundu. Birlik Başkanı Thomas Fischbach ailelere koronavirüs nedeniyle yaşadıkları sıkıntılarla başedememe halinde yardım isteme çağrısı yaptı.


Fischbach, "Özellikle normal şartlarda bile dayanma sınırlarına dayanan ailelerin çocukları tehlikede" dedi. Uzmana göre ailelerin zorlanmaları nedeniyle aile içi şiddetin yaşanma tehlikesi de söz konusu. Fischbach bu ailelerin yardım kuruluşları ya da Gençlik Daireleri'nin sunduğu destekten yararlanması çağrısında bulundu.


Uzman genel bir büyükanne-büyükbaba ziyareti yasağına karşı Büyükanne ve büyükbabaların ziyaretinin genel olarak yasaklanması çağrılarına karşı olan Fischbach, "Büyükanne ve büyükbaba 60 yaşın üzerinde değilse ve sağlıklıysa o zaman elbette torunlar onları ziyaret edebilir" dedi.


Fischbach sağlıklı büyükanne ve büyükbabaların torunlarının bakımında da destek sunabileceği görüşünde.


Okullar ve yuvaların kapalı olduğu şu dönemde çocuklar için sabit bir günlük düzenin oluşturulmasının önemine de dikkat çeken uzman, "Çocuklar bütün gün televizyon ya da eğlence araçlarının önüne oturtulmamalı. Aileler çocuklarıyla daha fazla ilgilenme olanağını değerlendirmeli" dedi. Uzmana göre korona krizi ailelerin birlikte geçirecekleri süresinin artmasıyla zamanla aile yaşamının yeniden keşfedilmesi fırsatı da yaratabilir.


D vitamininin önemi Uzmanlar ayrıca çocukların ilk iki yaşında alması gereken D vitamininin önemini de hatırlattı. Salgın nedeniyle daha az dışarıya çıkılması sebebiyle özellikle küçük çocuklarda D vitamini eksikliğinin ortaya çıkabileceği ve bunun tehlikeli olduğu uyarısını yapan belirten Fischbach, "Çocuklar iki yaşına kadar ek D vitamini almalı. Daha büyük yaştaki çocuklar için bu gerekli değil" dedi.


dpa, epd/ HT,BK


(c)


Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:41 

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