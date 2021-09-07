Uzmanlardan, Kovid-19 konusunda velilere tavsiyeler - Son Dakika

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı, çocuklarını okula gönderecek ebeveynlere ilişkin, "Anne ve babaların özelikle çocuklarıyla ilgilenirken duygularını daha iyi kontrol etmelerini, kaygıları mevcutsa bunları çocuklara yansıtırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda tüm kademelerde eğitimin haftada 5 gün ve yüz yüze başlayacak olmasıyla çocuklar koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları okullarına ve arkadaşlarına kavuştu.

Prof. Dr. Abdullah Atlı, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıllık Kovid-19 döneminin ardından öğrencilerin tekrar okullarıyla, öğretmenleri ve akranlarıyla buluşmalarının hem öğrenciler hem de veliler için avantajları olduğu gibi dezavantajlarının da mevcut olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde çocuklarda okula olan özlemleri, uzun süredir kapalı alanda kalmaları, yasakların olduğu dönemlerde sürekli içerde olmalarının bazı sıkıntılar oluşturduğunu aktaran Atlı, okulların açılmasıyla beraber çocukların genelinde bir rahatlama olacağını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle velilerin çocuklarını okula gönderirken endişe duyabileceklerini ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

"Anne ve babaların da uyması gereken durumlar vardır. Çocukların hastalık kapacak olma korkusu, hastalanmasıyla beraber bu hastalığı eve taşıma korkuları, bununla ilgili anne ve babalar kaygı hissedebilirler. Bunu normal karşılıyoruz. Bu kaygılarını yüksek derecede çocuklarıyla paylaştığında sıkıntılar ortaya çıkabilir. Çocuklardaki yoğun sıkıntı bu sefer başka psikolojik sıkıntılara sebep olabilir. Anneler ve babalar bu konuda kendilerini frenlemeleri, duygularını yönetirken çocuklarına yansıtırken dikkatli olmalarını öneriyorum."

Hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığının okulların açılmasıyla ilgili ciddi tedbirler aldığını dile getiren Atlı, "Çocuklar az da olsa hastalanacaktır ama bunun ciddi boyutlara varacağını zannetmiyorum. Anne ve babalar özelikle çocuklarıyla ilgilenirken duygularını daha iyi kontrol etmelerini, kaygıları mevcutsa bunları çocuklara yansıtırken dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş da ebeveynlerin mutlaka çocuklarına maske, mesafe ve el hijyeni hakkında bilgi vermesi gerektiğini aktardı.

Sınıfta çocukların maskelerini çıkarmamaları gerektiğini bildiren Yolbaş, "Kalabalık ve yakın temas oluşturabilecek sınıf çıkışlarındaki durumlarda mutlaka ona yönelik önlemlerin alınması lazım. Sınıfta herhangi bir şikayeti olan çocuk olursa buna yönelik önemlerin alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yolbaş, Sağlık Bakanlığınca 12 yaş üstü çocuklara da aşı tanımlamasının yapıldığını anımsatarak, 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılmasını tavsiye ettiklerini bildirdi.

DÜ Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Gülnur Baş ise Kovid-19 nedeniyle çocukların uzun süredir evlerinden ve okullarından uzak kaldığını belirterek, yetişkinlerden çok çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiğini söyledi.

Okulun, sadece çocukların ders gördüğü sınava hazırlandığı bir yer olmadığını aktaran Baş, okulun çocuğun sosyal, duygusal, toplumsal gelişiminde öncelikli olan bir yer olduğunu anlattı.

Okula başlayacak çocukların da Kovid-19 nedeniyle endişe duyabileceklerini anlatan Baş, "Eğer çocukta kaygı belirtileri varsa aileler çocuklarıyla konuşmalı. Çocuk kendisi ve aile bireyleri için endişeleniyor olabilir. Çocukla geçmişte okulda yaşamış olduğu mutlu anıları, sevdiği arkadaşları, öğretmenleriyle ilgili konuşmak çocuklardaki bu kaygılarını yenmelerini yardımcı olabilir. Okulda tedbirlerin alındığını ve bu yüzden okulların açıldığını vurgulamak çocukların rahatlamasına yardımcı olabilir." dedi.