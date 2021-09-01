Üye Girişi
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler - Son Dakika

Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler

01.09.2021 10:58
Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler, System.String[]

Uzmanlar, Kovid-19 tedbirleriyle 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlar, Kovid-19 tedbirleriyle 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çocukların 1,5 senedir zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini ve çok sıkıldıklarını söyledi.

İnsanın psiko-sosyal gelişimi için sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Taner, okulların da çocuklara, arkadaşlarıyla iletişim kurma ve sosyalleşme gibi çeşitli imkanlar sunduğunu, bu nedenle yüz yüze eğitim kararını desteklediğini ifade etti.

Çocukların 1,5 yıllık aranın ardından okula kısa sürede adapte olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Taner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, salgın şartlarına, dışarda maskeli insanlar görmeye alıştı. Çünkü artık 1,5 sene geçti, ilk girecekleri sosyal ortam okul değil. Dolayısıyla bu sürece çok hızla adapte olacaklar. Burada anne babanın yapması gereken, çocuklara okulda dikkat etmesi gereken kuralları anlatmasıdır. 'Çok dikkat ettik, kurallara uyduk, aşımızı olduk ve okullar açıldı, bundan sonra da dikkat edelim ki okullar kapanmasın' gibi cümlelerle, bunu olumlayıp anlatmak gerekiyor."

"Fizyolojik ön hazırlık uyum sürecini kolaylaştırır"

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez de öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde farklı bir yaşam tarzı benimsediğini anlattı.

Doç. Dr. Sökmez, "Salgın sürecinde uyku düzenimiz, beslenme şeklimiz değişti. Şimdi bu yeni düzene alışmak için ebeveynlerin çocuklarıyla fizyolojik ön hazırlık yapmaları uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Çocuğun uyku düzenini okul saatine göre ayarlamak veya kahvaltı saatini buna uygun şekilde hazırlamak gibi." diye konuştu.

Çocukların dijital alışkanlıklarının değiştiğine, ekran karşısında daha çok zaman geçirmeye başladıklarına dikkati çeken Sökmez, yeni eğitim öğretim yılıyla bu durumun kademeli olarak ve saat sınırlandırmalarıyla düzenlenebileceğini aktardı. Sökmez, "Salgın sürecinde çocuklar dijital dünyada yaşamaya alıştı. Ders için eline zorla tablet verdiğimiz çocuktan geri almak zaman ve sabır gerektirecek." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar yeni duruma yetişkinlerden daha hızlı uyum sağlar"

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ebeveynlerin okulla agresif iletişim kurmaması gerektiğini de vurgulayarak şunları kaydetti:

"Okulun aldığı kurallara, okulların açılmasına veya kapanmasına kızan ebeveynler oluyor. Ancak alınan bir kararı tekrar tekrar sorgulamak, 'Okulu neden açıyorlar' ya da 'Neden kapattılar ki' gibi konuşmalar, çocuğun okula uyumunu sabote ediyor. Dolayısıyla ebeveynler, çocuğun önünde okulu veya eğitim sistemini sorgulamayı bırakmalı. Bunu, çocuğun önünde konuştuklarında, çocuğun okula uyumunu zorlaştırıyorlar. Çünkü çocuk, sizin okula güvenmediğinizi hissettiğinde asla okuluna, öğretmenine güven duymuyor."

Çocukların her yeni duruma yetişkinlerden daha hızlı uyum sağlayacaklarına işaret eden Sökmez, "Ebeveynler hiç kaygılanmasın, çocuğunun adaptasyon gücüne güvensinler." dedi.

Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Eylül, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu 12:04 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı 11:25 Site kapıcısı, havuza giren 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! Çocukların verdiği ifadeyle tutuklandı Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi 10:44 Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var 09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var

Son Dakika Haberleri
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:03 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
11:39 Dünya Sağlık Örgütü uyardı! "Mu" varyantı aşıya direnç gösterebilir
11:22 Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
11:17 Son Dakika: Düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan satılıyor
11:06 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi         
12:07
Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti         
12:02
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Ebru Yüksel cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı         
11:29
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti         
10:44
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 12:26:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement