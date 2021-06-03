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Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR - Son Dakika

Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR

03.06.2021 12:40

Son dakika gelişmesine göre MARDİN Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sibel Bingöllü, siyah ve çok koyu renkli güneş gözlüklerinin, sürücülerin görüş alanını azaltarak, trafik kazalarına neden olabileceğini belirterek, Güneş gözlüğü camının çok koyu olması, çok siyah olması, koruyuculuğunun...

MARDİN Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sibel Bingöllü, siyah ve çok koyu renkli güneş gözlüklerinin, sürücülerin görüş alanını azaltarak, trafik kazalarına neden olabileceğini belirterek, Güneş gözlüğü camının çok koyu olması, çok siyah olması, koruyuculuğunun çok olduğu anlamına gelmez. Aksine, görüş alanını azaltarak, özellikle trafikte sürücülere, sürüş esnasında görüşünü kapatarak kazalara yol açabilir dedi.

Uzmanlar, koyu renkteki güneş gözlüğünün görüş alanını azaltabileceğini, bu durumun ise trafik kazalarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sibel Bingöllü, yaz aylarında ışınların göze çok ciddi zararlar verebileceğini, bunu engellemenin en önemli yolunun ise güneş gözlüğü kullanmaktan geçtiğini kaydetti. Koyu renkli güneş gözlüğü kullanılmaması uyarısında da bulunan Op. Dr. Bingöllü, Güneş gözlüğü camının çok koyu olması, çok siyah olması, koruyuculuğunun çok olduğu anlamına gelmez. Aksine, görüş alanını azaltarak, özellikle trafikte sürücülere, sürüş esnasında görüşünü kapatarak kazalara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüğü camının çok koyu renkli olmasını, tercih etmenizin bir manası yok. En önemli şey, UVA (Bize ulaşan güneş ışınlarının yüzde 95'ini oluşturuyor) ve UVB (Büyük kısmı ozon tabakası tarafından absorve edilse de bir kısmı yeryüzüne ulaşarak maruz kaldığımız UV ışınlarının yüzde beşini oluşturuyor) ışınlarından koruyucu olması, göz etrafının görüşü kapatmayacak şekilde, geniş camlı olması dedi.

ÖNCE HEKİME DANIŞILMALI

Gözlük tercihinde mutlaka bir hekimin bilgisine başvurulması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Bingöllü, şöyle konuştu

Güneş gözlüğünü tercih ederken, özellikle mutlaka uzman doktor arkadaşlarımızdan bilgi alarak, onların izni ve önerileriyle güneş gözlüğü almalıyız. Güneş gözlüğü alırken de UVA ve UVB ışınlarından yüzde 100 koruyucu olduğuna dair mutlaka bir sertifikası olmalı. Bunun yanında, özellikle ışıklara ve yansıyan çevre ortamına sahip olan özellikle göl, sulu yerler ve ışık kaynağının çok yoğun olduğu yerlerde, polarize camlar tercih edilmeli. Polarize camlar ise UVA ve UVB ışınlarından korumasının yanında, ışığın yansımasını önler. Bu yansımanın önlenmesi de çok ışıklı ortamda gözü rahatlatacaktır. Güneş gözlüğü tercihlerimizi ucuz olduğu için, işportadan, yoldan almamak gerekiyor.

GÖZLÜK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Optisyen Ferhat Sarıyıldız ise güneş gözlüğü alırken lisanslı olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Özellikle dışarıda satılan gözlüklerin, sahte olabilme olasılığının yüksek olduğunu aktaran Sarıyıldız, Dışarıda satılan güneş gözlükleri ucuz olduğu için daha çok ön plandalar. Fiyatı nedeniyle halk daha çok bunları tercih ediyor. Ama bununla beraber, kendi sağlığıyla oynadığının da farkında değil. Bizdeki güneş gözlükleri 150 lira 200 lira arasında satılmaktadır. Dışarıda çakma olarak satılan gözlüklerin hiçbir koruyuculuğu olmazken 60- 70 lira arası fiyatla satılıyor. Bizim sattığımız gözlüklerin koruyuculuk oranı yüksek. Sağlık Bakanlığı onaylı. Dışarıda satılan gözlüklerin Sağlık Bakanlığı'yla hiçbir alakası yok. Sahte gözlüklerin üstünde her ne kadar 420 nanometre gibi ibareler olsa da aslında bunların hiçbir şekilde koruyucu özellikleri bulunmuyor diye konuştu.

Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR
Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR
Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR
Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR
Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR
Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR

Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... UZMANLARDAN KOYU RENKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ UYARISI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLABİLİR - Son Dakika


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