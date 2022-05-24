Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler - Son Dakika
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Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler

24.05.2022 18:51

Dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ederken son haftalarda etkisini göstermeye başlayan maymun çiçeği salgını da milyonları tehdit etmeye başladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede vaka sayıları açıklanırken, İngiliz uzmanlar hastalığın en önemli belirtisinin 4 bölgede oluşan şişlik olduğunu ve bu belirtileri vücutlarında görenlerin hemen doktora gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Genelde Afrika'nın batı ve orta bölgelerindeki tropikal noktalarda ortaya çıkan ve kıta dışında nadiren görülen maymun çiçeği hastalığı endişe yaratmaya devam ediyor. Başta ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülke yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.

HASTALIK HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Belçika ve İngiltere gibi ülkeler hastalanan bireylerin karantina ve tecrit uygulamasına alınmasını gündemine alırken, hastalık hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu hastalık ile ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama ve uyarı geldi.

"İSİLİK, KIZARIKLIK VE ŞİŞLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ"

İngiliz medyasına konuşan İngiliz doktor David Lloyd, hastalığın "olağandışı" bir erken belirtisi olduğunu ve bunun vücudun bazı bölgelerinde görünebileceğini söyledi. Sky News'e konuşan Dr. Lloyd, "Hastalığın bazı karakteristik semptomlarını vücudunuzda gördüyseniz hemen doktora gidin. İsilik ve kızarıklığın yanı sıra şişlik en önemli belirtilerden biri. Çiçek hastalığında bu şişkinlik olmuyor" ifadesini kullandı.

DÖRT BÖLGEDEKİ ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Dr. Lloyd, bu şişliklerin vücudun belli bölgelerinde görülebildiğini söyledi. Öte yandan İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri, bu şişliklerin vücudun nerelerinde görüldüğünü detaylıca açıkladı. İngiliz yetkililer, "Boynun iki yanında, çenenin altında, koltukaltı bölgesinde ve kasık çevresinde bu şişlikler görülebilir. Bu şişlikler ağrı yaratabilir" açıklamasını yaptı.

"KIZARIKLIK VE KAŞINTI GENELDE YÜZDE BAŞLIYOR"

Öte yandan İngiliz yetkililer, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı , sırt ağrısı, üşüme ve yorgun hissetme gibi belirtilerin de yaygın olduğunu aktardı. Yapılan açıklamada, "Kaşıntı ve kızarıklık genelde ilk semptomdan 1 ile 5 gün içinde oluşuyor. Kızarıklık ve kaşıntı genelde yüzde başlıyor ve vücudun diğer bölgelerine sıçrıyor. Sivilce gibi şişliklerin içinde sıvı bulunuyor ve daha sonra bu yaralar kabuk tutuyor ve zaman içinde düşüyor" denildi.

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Son Dakika Güncel Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler - Son Dakika
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