Uzmanlardan "mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının" uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan "mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının" uyarısı

15.01.2021 11:11
Uzmanlardan

Uzmanlar, akıllı cep telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlarda anlık mesajlaşma uygulamalarının çok sık kullanılmasının bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, akıllı cep telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlarda anlık mesajlaşma uygulamalarının çok sık kullanılmasının bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) uzmanı da olan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Duy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumsal dönüşümlerin olumlu ya da olumsuz gelişmeleri beraberinde getirdiğini söyledi.

21. yüzyılın bilişim ve teknoloji çağı olarak tanımlandığını belirten Duy, teknolojik gelişmelerin insan yaşamına katkısı bulunduğunu, saatler alan işlerin kısa sürede yapıldığını ifade etti.

Teknoloji nedeniyle sorunlar da yaşandığına dikkati çeken Duy, "Özellikle ruhsal sorunları da beraberinde getiriyor." dedi.

Kişilere artık istenildiğinde ulaşıldığını dile getiren Duy, şöyle devam etti:

"Özellikle ikili ilişkilerde mesaj belli bir sürede yanıt verilmediğinde olumsuz durumlarla karşılaşılır hale geldi. Haberleri ya da gelişmeleri kaçırma kaygısı da var. Bu nedenle elimiz istemsizce telefona gidiyor. İnsanlar mesajlaşma grubuna bir şeyi kaçırma korkusu ya da farklı kaygılar nedeniyle yanıt vermeye çalışıyor. Aşırı mesajlaşma rahatsızlığı 'WhatsAppitis' hem ruhsal hem de yaşamdaki işlevleri bozuyor."

"Teknolojik bağımlılıktan dolayı ilişkiler bozuluyor"

Prof. Dr. Duy, tüm dijital araçlar için "problemli kullanım" kavramından bahsedilebileceğine değinerek, bu araçların amacı dışında kullanılması nedeniyle birçok sorunun ortaya çıktığını anlattı.

Teknolojik araçların uzun süre kullanımı nedeniyle sorunlar yaşandığının altını çizen Duy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kişi, mesajlaşmaya saatlerce zaman harcıyorsa sorun ortaya çıkıyor. 'WhatsAppitis' denilen sorun, yoğun mesajlaşmayla ilgili. Cep telefonu uzun süre kullanıldığından baş parmaklarda ağrı şeklinde kendini gösteriyor. Teknolojinin kullanımı bağımlılık düzeyine gelmeyecek şekilde olmalı. Teknolojik bağımlılıktan dolayı ilişkiler bozuluyor ya da iş hayatı olumsuz etkileniyor. Teknoloji araçlarının uygun kullanılmamasının olumsuz ruhsal yansımaları oluyor.

Teknolojik araçlar, amacı dışında kullanılmamalı. Bilinçli kullanıcı olmak önemli. İnsanlar bir süre kendini dijital araçlardan uzak tutmalı. Buna 'dijital detoks' deniliyor. Dijital teknolojiler aile ilişkilerini örseliyor. Her aile bireyi elindeki cep telefonu ya da tabletler nedeniyle birbirinden kopuk. Akşam, evdeyken çalmadığı sürece telefonla ilgilenilmemeli. Eğitim olmadığı sürece tabletler kapalı kalabilir."

"Hep aynı parmak hareketini yapmak rahatsızlığa yol açıyor"

AÜ SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin de internetin gelişmesi, cep telefonlarının özellik ve işlevlerinin artmasıyla anlık mesajlaşmaya yönelik platformların ortaya çıktığını hatırlattı.

Bütün iletişimin yazılı şekilde bu platformlardan yapılmaya başlandığını dile getiren Şahin, " Türkiye'de bugün 43 milyon kişinin cep telefonunda WhatsApp gibi bir uygulama bulunuyor. Dünyada her iki kişiden biri bu uygulamayı kullanıyor." bilgisini paylaştı.

Şahin, insanın doğası gereği yazılı olarak yoğun iletişim kuramayacağını ve bu iletişim için baş parmağını fazla kullanamayacağını belirtti.

Yazılı iletişim için kullanılan dijital platformların, belli kas grupları ve parmakların tekrar tekrar kullanılmasına neden olduğunu bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Cep telefonunu hep aynı şekilde tutup aynı parmak hareketini yapmak rahatsızlığa yol açıyor. Mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanımdan kaçınmalıyız. Sesli mesaj özelliğini kullanabilirsiniz. Bazı uygulamaların dikte özelliği kullanılabilir. Mesajlaşırken bazen cep telefonunu yatay şekilde tutmak faydalı olabilir. Bazen uygulamaları güncelleyip farklı bir arayüzle mesajlaşmak da iyi gelecektir. Böylece mental olarak da yenilenmeniz sağlanabilir."

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tablet, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan 'mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs aşısı yaptıran Devlet Bahçeli: Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Selena Gomez yeni şarkısı 'De Una Vez'le Türkiye gündeminde birinci sıraya oturdu G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor
"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti         
12:01
Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz Apollon Başkanı Kirzis: Szalai için Fenerbahçe'yle görüşme halindeyiz         
11:52
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi Burs ve kredilerin taahhütname onayı için öğrencilere ek süre verildi         
11:37
Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı         
11:28
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 12:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlardan "mesajlaşma uygulamalarını aşırı kullanmaktan kaçının" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei