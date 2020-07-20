Uzmanlardan obezite uyarısı: Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler getirilmeli - Son Dakika

Uzmanlardan obezite uyarısı: Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler getirilmeli

Sağlık uzmanları, İngiltere'de obezite krizine karşı hükümeti önlem almaya ve abur cubur yiyeceklere, sigara ve tütün ürünlerine uygulanan türden katı düzenlemeler getirmeye çağırdı.

Sağlık uzmanları, İngiltere'de obezite krizine karşı hükümeti önlem almaya ve abur cubur yiyeceklere, sigara ve tütün ürünlerine getirilen türden katı düzenlemeler getirmeye çağırdı.

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İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, marketlerin abur cubur gıdaların promosyonlarına sınırlama getirilmesini, okul yakınlarında satışlarının yasaklanmasını, televizyonlarda akşam saat 21.00'den önce pizza, burger ve benzeri yiyeceklerin reklamının yasaklanmasını öneriyor.

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından kaynaklı ölümlerde aşırı kilonun önemli bir etken olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson "obeziteye karşı savaş" planını açıklamaya hazırlanıyor.

Covid-19 nedeniyle üç hafta hastanede tedavi gören Johnson, 108 kg iken, gıda ve obeziteye karşı "özgürlükçü" anlayışının değişmesine neden olduğunu söyledi.

Hükümetin, koronavirüs salgınında olası bir ikinci dalgadan önce, obezite ile mücadele önlemlerini bu ay sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de yetişkinlerin yüzde 64'ü aşırı kilolu veya obez kategorisinde değerlendiriliyor.

Abur cubura karşı öneriler

Observer'a konuşan Kings Fund adlı sağlık kuruluşunun yöneticisi Richard Murray, "Tütüne karşı yapılanları düşünmeli" diyerek, abur cubur yiyeceklere karşı da satış sınırlaması, ekstra vergi, tek tip paketleme gibi önlemlerle mücadele etmek gerektiğini vurguluyor.

Obeziteyle mücadele amacıyla kurulan 40 yardım kuruluşunun şemsiye örgütü Obesity Health Alliance'dan Caroline Cerny ise TV ve internette şekerli ve yüksek kalorili yiyecek reklamlarının bombardımanı karşısında direnmenin güçleştiğini belirterek, çocukların sağlıksız yiyeceklerden korunması amacıyla bu tür reklamlara saat 21.00 öncesi yasak konmasını öneriyor.

Diğer öneriler arasında okul yakınlarında abur cubur satışlarının yasaklanması, bisiklet yollarının artırılması, marketlerde ödeme noktalarında şeker satışının yasaklanması, restoranlarda menülere yiyeceklerin kalori bilgilerinin eklenmesi, şekerli gazozlara uygulanan ekstra verginin şekerli süt ürünlerine de uygulanması gibi önlemler var.

2018'de şekerli içeceklere getirilen ek vergi sonucunda üretici firmalar içeceklerdeki şeker miktarını yüzde 28 azaltmak zorunda kalmıştı.





Sağlıklı beslenmede gelir düzeyinin de etkili olduğu, bu nedenle hükümetin düşük gelirli ailelere destek vermesi gerekebileceği belirtiliyor.

Oxford Üniversitesi'nde diyet ve halk sağlığı uzmanı Profesör Susan Jebb, obezitenin de artık sigara tiryakiliğine benzer bir sorun olarak ele alınması ve doktorların sigara bıraktırma hizmetlerine benzer bir yaklaşımla obezite konusunda insanlara destek vermesi gerektiğini söylüyor.

Obeziteye karşı mücadelede Amsterdam örneği

Hollanda'nın Amsterdam kentinde çocukların beşte birinin aşırı kilolu olduğu saptaması yapıldıktan sonra 2012'de obezite ile mücadele projesi başlatılmış ve fazla kilolu ve obez çocuk sayısında yüzde 12 düşüş kaydedilmişti.

Amsterdam'da şu önlemler alınmıştı:

İngiltere, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:12 

Son Dakika Sağlık Uzmanlardan obezite uyarısı: Abur cubura tütün ürünleri gibi katı düzenlemeler getirilmeli - Son Dakika
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