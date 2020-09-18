Uzmanlardan öğrencilere tavsiyeler: Ek yerleştirmeyi fırsata çevirebilirsiniz - Son Dakika

Uzmanlardan öğrencilere tavsiyeler: Ek yerleştirmeyi fırsata çevirebilirsiniz

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzunu yayımladı.

Uzmanlardan öğrencilere tavsiyeler: Ek yerleştirmeyi fırsata çevirebilirsiniz, System.String[]
ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzunu yayımladı. Üniversite adayları, YKS ek tercihleri ile, tekrardan bir üniversite olma hakkına sahip olacak. Ek kontenjanlarında ekstra fırsat olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "Ek yerleştirmede toplam 146 bin boş kontenjan var. Bu önemli bir fırsat" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih kılavuzunu yayımladı. Tercihlerin 17-23 Eylül arasında yapılacağının açıklanmasının ardından üniversite hayallerine kavuşmak isteyen öğrencilerin gözleri ek tercih kılavuzuna çevrildi. Kimler YKS ek tercihi yapabilir, kaç kontenjan boş kaldı, öğrenciler ek tercih yaparken nelere dikkat etmeli gibi soruların cevaplarını ise İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, öğrenciler için yanıtladı.

"Toplamda 146 bin boş kontenjan var" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, "İlk tercihler yapıldı. Öğrenciler okullarına yerleştirildi. Yerleşen adaylarımızı tebrik ediyoruz. Onlar artık üniversiteli oldu. Diğer tarafta yerleşemeyen arkadaşlar asla başarısızlık duygusuna kapılmamalı. Yerleşemeyen adaylarda biliyoruz ki yerleşen adaylar kadar emek harcadı. Fakat tercihleri ile puanları birbirleriyle örtüşmedi. Bu arkadaşlarımız üniversiteli olma şansını koruyor. İlk yerleştirmede boş kalan 57 bin kontenjanın yanında, yerleştiği halde kaydolmayan öğrencilerden dolayı da bir boşluk oluşuyor. ÖSYM'nin açıkladığı rakamlara göre lisansta 56 bin, ön lisansta 90 bin, toplamda ise 146 bin kadar boş kontenjan var" dedi.

"PUANIMIZ EN AZ SEÇECEĞİMİZ BÖLÜMÜN TABAN PUANI KADAR OLMALI"

"Ek yerleştirmede yazacağımız bölümün taban puanı kadar bir puanımız olmak zorunda" diyen Kutlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Öğrenciler kurallara dikkat ederek tercih yaptıklarında üniversiteli olma şanslarının ne kadar yüksek olduğunu görecekler. Ancak adayların tek amacı sadece yerleşmek olmamalı. Önemli olan kendilerine yakıştırdıkları, hayal ettikleri, ilgi ve yeteneklerine uygun gördükleri bölümleri tespit etmeleridir. Bu tespiti yaparken danışmanlık alıp rehber öğretmenlerle görüşmeliler. Öğrencilerin bilmediği ama rehber öğretmenlerin bildiği birçok alternatif olabilir. Bir diğer önemli nokta ise öğrenciler kurallara dikkat etmeli. Şunu unutmamalıyız; ilk yerleştirmeden farklı bir durum var. Yazacağımız bölümün taban puanı kadar bir puanımız olmak zorunda. Bu durum hem ön lisans hem de lisans programları için geçerlidir. Fakat bir bölümün taban puanı oluşmamışsa, o zaman ön lisans için 150 ve üzeri puanı olan herkes, lisans içinse 170 ve üzeri puanı olan tüm adaylar tercihte bulunabilir."

EK YERLEŞTİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

"Ek yerleştirme önemli bir fırsat, öğrenciler puanları ile istedikleri bölümlere, üniversitelere yerleşebilir" vurgusu yapan Kutlu, "Bir diğer önemli nokta ise ek tercihe kimler başvuru yapabilir konusu. İlk yerleştirmede hiçbir üniversiteye yerleştirilmemiş ya da tercih hakkı olup kullanmamış adaylar başvuru yapabilir. İlk tercihte yerleştirilip kaydolmamış öğrenciler ise ek tercihten yararlanamaz. Fakat istisnai olarak özel yetenek sınavı ile bir yere kaydolan öğrenciler ek tercih kontenjanından yararlanabilirler" ifadelerini kullandı.

"EK KONTENJANDA EKSTRA FIRSAT SÖZ KONUSU"

Ek kontenjanda daha az öğrenci başvuru yapacağı için ekstra bir fırsat söz konusu olduğunu belirten Kutlu, "Şu an en çok tercih edilen Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Hukuk Fakültelerinde bile boş kontenjanlar var. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda ek kontenjanı bir fırsat olarak değerlendirip başvuru yapan binlerce öğrenci üniversitelere yerleşti. Dolayısıyla öğrencelerin üniversiteli olma şansı devam ediyor. Biz bu dönemde de aday öğrencilere ve ailelere tercih danışmanlığı yapmaya devam edeceğiz." dedi.


- İstanbul

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ek tercih 2018, taban puanı, Lisans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan öğrencilere tavsiyeler: Ek yerleştirmeyi fırsata çevirebilirsiniz - Son Dakika

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