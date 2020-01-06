Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı

7 saat önce

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber uzmanlar, vatandaşları kalp krizi riskine karşı uyarıyor.

Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı, System.String[]

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber uzmanlar, vatandaşları kalp krizi riskine karşı uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, "Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor" uyarısında bulunuyor.

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber insanlar bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, aynı zamanda vatandaşları soğuk havalarda kalp krizi riskinin artması konusunda da uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, soğuk havalarda kalp kriz riskinin arttığını ve bu riskin hem kalp hastalarında hem de tanı konulmamış fakat kalp hastalığı açısından risk taşıyanlarda görüldüğünü belirtiyor.

Doç.Dr. Gökhan Alıcı, "Kış aylarında, özellikle havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülür. Soğuk hava, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü arttırmakta, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükseltmektedir.

Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu sağlayamaz. Ayrıca soğuk havaya cevap olarak vücudumuz derimizdeki damarları da büzüştürür ve mevcut kanı iç organlarımıza yönlendirir. Böbrekler kendisine gelen artmış kan akımı nedeni ile süzme görevini arttırır ve vücuttan su atılır. Sonuçta ortaya çıkan susuzluk durumu kalp sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tüm bunlara bağlı olarak kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizi ortaya çıkabilir" dedi.

Doç. Dr. Gökhan Alıcı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları uyarıyor. Doç. Dr. Gökhan Alıcı, "Uygun kıyafet seçin: İçte pamuklu, dışta ise yünlü olacak şekilde en az 3 kat kıyafet giyinilmeli, baş ve ellerden ısı kaybı olmaması için bu bölgeler korunmalıdır.

Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edin: Vücudumuzun susuz kalmaması için soğuk havaya çıkmadan önce ve döndükten hemen sonra bol sıvı alınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca özellikle C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdaların tüketilmesi tercih edilmelidir.

Soğuk havada aşırı egzersizden kaçının: Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Eğer soğuk havada egzersiz gerektiren işler yapılması gerekiyorsa sık aralarla dinlenmeler yapılmalıdır.

Kafeinli/Alkollü içeceklerden uzak durun: Bu içecekler hem tansiyonu yükseltmekte, hem de özellikle alkol soğuk havada vücuttaki aşırı zorlanmayı maskeleyebilir.

Vücudunuzu dinleyin: Şikayetiniz olduğunda kalp krizi ihtimali olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmaktan çekinmeyin" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kalp Krizi, Koşuyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de İran asıllı 60 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi
Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89 Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi

Son Dakika Haberleri
17:52 Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı - Son Dakika
17:51 flaş - Son Dakika
17:50 Antalya'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
17:50 flash! - Son Dakika
17:50 Çorum'da süneyle mücadele için 4 bin karadut fidanı dikilecek - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:53:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]