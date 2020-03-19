Uzmanlardan "sosyal medyada yayılan asılsız haberlere inanmayın" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Uzmanlardan 'sosyal medyada yayılan asılsız haberlere inanmayın' uyarısı - Son Dakika

Uzmanlardan "sosyal medyada yayılan asılsız haberlere inanmayın" uyarısı

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya platformlarında yayılan asılsız haberler hakkında uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya platformlarında yayılan asılsız haberler hakkında uyarılarda bulundu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de de Kovid-19 vakalarının görülmesiyle beraber "sosyal medya teröristleri"nin de algı operasyonlarını sıklaştırdığı belirtildi.

Daha önce yalan ses kayıtlarını yayan, yeni tip koronavirüsün tespit edildiği şehir açıklanmadığı halde pek çok ilin ismini paylaşımlarında geçiren hesapların şimdi de sosyal medyada dolaşan bir hastane görüntüsünü birbirinden çok farklı konumlarda paylaşmaya başladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya teröristlerinin yeni taktiği 'yalan, sahte, hatalı ve çelişkili içerikler yayma, bilgi uydurma ve bilginin manipülasyonu' tekniğini kullanmak olmuştur. Halkı korku ve infiale iten bu paylaşımlara itibar edilmemeli, yalnızca resmi kurum, kuruluşların ve devlet insanlarının açıklamaları dikkate alınmalıdır. Sosyal medya teröristleri, yeni taktiklerinin çeşitli türleri de kullanılmaktadır. Bunlar, yalan, sahte içerik ve bilgi yayımlama, bir başkasının kimliği üzerinden yalan içerik ve bilgi yayımlama, hayali bir kişi üzerinden yalan içerik ve bilgi yayımlama, içerik ve bilgileri bozarak yayımlama, resim, görüntüleri farklılaştırarak dolaşıma sokma, eski olay ve bilgileri yeniymiş gibi dolaşıma sokma, başka yerlerde olan olay ve durumları, bilgi ve belgeleri dolaşıma sokma, ünlü, tanınan, alanında uzman birinin ağzından çıkmışçasına içeriği dolaşıma sokmadır."

"Toplum huzurunu bozmaya yönelik art niyetli paylaşımları şikayet edin"

Asılsız paylaşım yapanların suç işlediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan haberler, çoğu zaman insanlar tarafından teyit edilmeden paylaşılıyor. Sosyal medya teröristlerine ait halkı galeyana getiren ve infiale yol açan bu yanlış bilgileri, yalan görsel ve haberleri dolaşıma sokmak ve paylaşmak ise Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Asılsız paylaşımlar halk üzerinde panik havası oluşturabileceği gibi, devlet kurumlarının bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına zarar verebilmekte. Bu paylaşımlara dikkat edilmeli ve toplum huzurunu bozmaya yönelik art niyetli paylaşımlar gerekli birimlere şikayet edilmelidir."

Anadolu Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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