Uzmanlardan su üstünde yaşayanlara uyarı: "Can yeleklerini simitlerini kontrol etmeden açılmayın" - Son Dakika

Uzmanlardan su üstünde yaşayanlara uyarı: "Can yeleklerini simitlerini kontrol etmeden açılmayın"

Havaların ısınması ve pandemi sürecinin normalleşmeye dönmesi ile birlikte fırsat bulan herkes denize açılmaya başladı.

Havaların ısınması ve pandemi sürecinin normalleşmeye dönmesi ile birlikte fırsat bulan herkes denize açılmaya başladı. Su üstünde yaşamın gerekli tedbirler alınmadığında olağanüstü durumlarda ciddi risklerinin olduğunu belirten Su Üstünde Blog Yöneticisi Eren Budaklı, deniz araçlarında kullanılan can yeleklerinin mutlaka standartlara uygun olması gerektiğini ve sık sık kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi.

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Bir kişi ne kadar iyi yüzme bilirse bilsin ya da deniz üstü araçlar ne kadar sağlam ve korunaklı olursa olsun can yeleği ve can simitlerine her zaman ihtiyaç duyulabileceğini belirten Eren Budaklı, bunun aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu belirterek "Can yeleği ve can simidi bir zorunluluk olduğu için değil hayat kurtardığı için bulundurulmalı ve mutlaka standartlara uygun olmalı" dedi.


Piyasada can yeleği ve simidi adı alında satılan bazı ürünlerin standartlara uygun olmadığını da hatırlatan Su Üstünde Blog Yönetici Eren Budaklı, "Türkiye ve Dünyada, Korona sürecinden normalleşmeye dönmeye başlamasıyla birçok tekne ve yat ticari ve özel amaçlı turlar düzenlemeye başladı. Deniz üstünde bulunan ve yolcu taşıma amaçlı kullanılan her aracın bulundurması zorunlu olan ve hayati önem taşıyan can yelekleri ve can simitlerin özellikleri ve standartlarının önemi tekrar gündeme geldi. Bilindiği üzere can yelekleri denizlerde kişinin su üzerinde kalmasını sağlayan en önemli araçlardır. Çeşitli nedenlerle bu yeleklere ihtiyaç duyulabilir ve böyle zamanlarda teknede can yeleğinin bulunmama ihtimali söz konusu bile olmamalıdır. Can yelekleri ve cam simitleri denizde kolay fark edilebilmesi için dikkat çekici renklerde olması gereken ürünlerdir. Can yelekleri teknede bulunan kişi sayısı ile aynı orantıda olmalıdır. Eğer çocuk var ise her çocuk için ayrıca teknede can yeleği bulundurulmalıdır. Teknenin 5 metreden yüksek olması durumunda mutlaka tekneden can simidi bulundurulması gerekir" diyerek su üstündeki araçlarda bulundurulan bu malzemelerin mutlaka standartlara uygun olması gerektiğini hatırlattı.


"Bu özelliklere sahip olmayanları almayın"


Can yeleklerinin güvenli olması için bazı özellikleri taşıması gerektiğini de belirten Budaklı, "Bir dakika bir sürede kimsenin yardımı olmadan rahat giyilir. Baygın olan bir kişinin sudan ağzının 12 cm yukarıda tutar. Ayrıca 5 saniye gibi bir sürede kişinin suda pozisyonunu düzeltmesini sağlar. Can yeleğinde mutlaka en az 8 saate kadar yanabilen 0.75'lik ışıkla donatılmış olmalıdır. En önemli koşullardan biri görülebilir bir renge sahip olmasıdır. Genellikle turuncu renginde olması tercih edilir. Üzerinde yansıtıcı özelliğe sahip bantlar olmalıdır. 4,5 metre gibi bir yükseklikten atlanıldığında dahi sağlam kalabilmesi ve kişinin üzerinden çıkmaması gerekir" diyerek can simitlerinin de belli kriterlerde olması gerektiğini ve acil durumlarda bu malzemelerin en kola şekilde ulaşılabilir bir yerde olması gerektiğini söyledi. - AYDIN

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan su üstünde yaşayanlara uyarı: 'Can yeleklerini simitlerini kontrol etmeden açılmayın' - Son Dakika

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