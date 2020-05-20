Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri - Son Dakika

Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı.

Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı. LGS sorularının nasıl olacağı araştırılırken, Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

LGS'ye girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediyor. Öğrencilerin merakla beklediği örnek kitapçığın açıklanmasının ardından, uzmanlar soruları yorumladı.  Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaparak, sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundu.

Uzmanlar, Türkçe dersi örnek sorularının öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını, Matematik sorularının günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, İngilizce sorularının ise öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluştuğunu vurguladı. Fen Bilimleri dersinde sorulardan analiz yapmanın önemine değinen uzmanlar, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde konularda harita okuma becerisinin pekiştirilmesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de özellikle güncel olayları takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME SORULARI DA YER ALACAK

2020 LGS içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle sadece 1. dönem konularını içerecek.Bu durumun Türkçe dersi adına çok büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyen Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer, sınavda önemli bir bölümün anlam bilgisi konularından oluştuğuna dikkat çekti.

Tuncer, "Türkçe sınavında öğrencilerimiz "Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler" başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile "Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme" sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmiş olması dersimiz adına önemli bir değişiklik yaratmıştır. Yayımlanan örnek sorulara baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır" diye konuştu.

TÜRKÇE SORU ÇÖZÜMLERİNDE KÜLTÜREL BİRİKİM KULLANILMALI

Öğrencilere soru çözümlerinde tavsiyelerde bulunan Tuncer, "Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemlidir. Son dönemde özellikle yapacakları konu tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara göre belirlemeli ve kısa konu tekrarları ile eski bilgilerini sürekli tazelemelidirler" ifadelerini kullandı.

2019 MATEMATİK SORULARIYLA BENZERLİK GÖZÜKÜYOR

2018 yılında uygulanan LGS'nin, öğrencilerin yaş seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser, "2019 yılında gerçekleştirilen sınavda ise sınav süresinin olması gerektiği gibi uzatıldığını ve seçilen soruların öğrencilerin yaş düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanmış olduğunu gördük. Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor" dedi.

MEB ÖRNEK SORULARI EN ÖNEMLİ REFERANS KAYNAĞI

"Burada en önemli referans kaynağımız, önceden her ay bir kez yayımlanan fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçten dolayı artık ayda iki set halinde çıkarılan MEB örnek sorularıdır" diyen Eser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biridir. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru "EBA TV" ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Son olarak öğrencilerimize, sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmalarını, akabinde sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz."

UZMANINDAN İNGİLİZCE DERSİ İÇİN DÜZENLİ TEKRAR ÖNERİSİ

İngilizce dersi için LGS'de MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış sorular yer alacak.

Öğrencilerin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerektiğine vurgu yapan İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin, "LGS' de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmektedir. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir. Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri öğrencilerimizin bir kelimenin anlamını kalıcı bir şekilde öğrenmelerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE'DE KELİME BİLGİSİ ÇOK ÖNEMLİ

Narin, sınavda kelime bilgisinin önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerin tekrar yaparken MEB kitabındaki ünitelerde yer alan hedef kelimeler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. 8.sınıfta İngilizce dersi için sistematik olarak test çözümünün yanı sıra sarmal bir şekilde hazırlanmış kaynakları kullanarak kelime tekrarı yapmaları çok değerlidir. Ayrıca MEB tarafından düzenli olarak paylaşılan örnek sorular da çözülerek bu süreçteki hazırlıklar pekiştirilebilir" dedi.

FEN OKURYAZARLIĞI KAZANMIŞ OLMAK GEREKİYOR

2019 - 2020 Öğretim yılında Fen Bilimleri müfredatının değişmesi ile 8.sınıf öğrencilerinin sınavda 4. Üniteye kadar sorumlu olduğunu hatırlan Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar, "MEB'in uygulamış olduğu sınavlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşımaktadır. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrencilerin sınavda avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz" diye konuştu.

FEN SORULARINDA ANALİZ YAPMAK GEREKİYOR

Dündar, "Sınava kadar olan süreçte öğrencilerimizin bahsettiğimiz gibi grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi, bu tarz sorularla daha sık karşılaşması sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır" dedi.

Dündar, "Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmeleri gerekir. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sorunun seçeneklerindeki  çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekir. Bu analizi yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.

"17 KAZANIMDAN SORUMLU OLACAKLAR"

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 1 ve 3'üncü üniteden soruların yer alacağını söyleyen Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Güneş, "3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç sorular olacak.  Öğrenciler bu üç üniteden toplam 17 kazanımdan sorumlu olacaklardır. LGS'de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülmektedir. Ünitelerin kazanımları, kavram bilgisi, harita okuma becerisi ve neden sonuç önemini ortaya koymaktadır. Verilen bilginin edinilmiş olan kavram bilgisi ile ilişkilendirilmesi (Genelge ve kongre kararlarının, ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramları ile ilişkilendirilmesi vb.) Olay - sonuç örüntüsü  ( Hıyanet- i Vataniye Kanunu ya da Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanma nedeni  ve ortaya çıkardığı sonuçlar vb.) Parçada verilen bilgilerin analiz edilebilmesi (Mustafa Kemal'in okul hayatı ya da askerlik hayatından kişilik özelliklerine ulaşılması vb. ), olayların neden-sonuç ilişkilerinin harita üzerinde değerlendirilebilmesi (I. Dünya Savaşı cephelerinin açılma nedenleri vb.) sorularda sorgulanacak başlıca alanlar olacaktır" diye konuştu.

SORULARI ÇÖZERKEN TÜM SEÇENEKLER OKUNMALI

Sınav hazırlık süreci ve soruların çözümü noktasında öğrencilere tavsiye veren Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli. Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli. İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli. Neden – sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli. MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli. Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı. Sorular çözülürken de verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına, soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına ve tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmelidir."

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ GÜNCEL HAYATLA İLİŞKİLİ OLACAK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş, "Bu sene uygulanacak LGS'de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 1. dönem müfredatı olan 1 ve 2. ünitenin tamamından, 3. üniteden de 2 konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz" dedi.

Sınava az bir zaman kala öğrencilerin özellikle bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hakim olmaları gerektiğini ifade eden Kızıltaş,  "Özellikle güncel olayları takip etmelerini, güncel hayatın içindeki olayların dersimizle bağlantısını kurmalarını, mesela küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde insanların, ülkelerin birbirine yardım etmeleri ya da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz zekatlar, fitreler, yine evrensel yasalar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz çevremizde meydana gelen olayları ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz" diye konuştu.


milli eğitim bakanlığı, MEB, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu         
15:30
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti         
15:20
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 19:25:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlardan tüm dersler için LGS 2020 tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]