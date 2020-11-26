Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı - Son Dakika

Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı

26.11.2020 14:55
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının başlamasından bu yana hayatın bir parçası haline gelen maskelerin fiyatı oldukça düştü.

KORONAVİRÜS salgınının başlamasından bu yana hayatın bir parçası haline gelen maskelerin fiyatı oldukça düştü. Kırtasiyelerde, benzinliklerde, sokakta ve e-ticaret sitelerinde tanesi 20 kuruşa bile satılan maskeler, kalite konusunda endişelere neden oluyor. Uzmanlar, standart dışı üretilen maskelerin koruyucu olmadığını belirtip, maske kutularının üzerindeki CE sertifikasının ve barkod numaralarından Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı mart ayından beri maskeler günlük hayatın bir parçası haline geldi. Sürecin başlangıcında oldukça yüksek fiyattan piyasaya sürülen maskelerin fiyatı giderek, düşmeye başladı. Kırtasiyelerde, benzinliklerde, e-ticaret sitelerinde, hatta sokakta seyyar satıcıların bile sattığı bu maskelerin bazıları, düşük fiyatlarından ötürü kalite konusunda endişelere neden oldu. Tane fiyatı 20 kuruşa kadar düşen maskelerin kalitesiz ve standart dışı olduğunu söyleyen uzmanlar, vatandaşları doğru maske seçimi konusunda uyarıyor. Cerrahi maskenin 3 katlı olması gerektiğini söyleyen İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, maske kutusunun üzerinde ürünün standartlara uygun olduğunu gösteren CE damgası olması gerektiğine dikkat çekti. Kutunun üzerindeki barkod sayesinde gerekli bilgilere erişilebileceğini aktaran Sayılkan, "Kutu üzerindeki barkodu, cep telefonlarına indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mobil uygulamasına okuttuğunuz zaman firmayla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Bu sayede, firmanın kaydına, gerekli izinlerin alınıp alınmadığına ulaşılabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa, eczanelerden yardım isteyebilirsiniz" dedi.

'3 KATLI VE BELGELİ MASKENİN DÜŞÜK FİYATA SATILMASININ İMKANI YOK'

Piyasada satılan çeşit çeşit cerrahi maske olduğunu anlatan Tuncay Sayılkan, "Salgın süreci bitene kadar maskeyle yaşamak zorundayız. Cerrahi maskeler her yerde satılıyor, herkes üretiyor. Maske 3 katlı ve telli olmak zorunda. Klasik iki katlı maskenin arasında bir filtre olmalı. Pazar girişlerinde, benzin istasyonlarında, kırtasiyelerde, sokakta birçok farklı cerrahi maskeler satılıyor. Bize geliş fiyatının neredeyse yarısına bir paket maske satılıyor. Bu maskeleri incelediğimizde, kayıtlarının olmadığını, Bakanlık onaylarının olmadığını ve istenilen özellikleri taşımadığını görüyoruz. Vatandaşlara, cerrahi maskeleri medikallerden ve eczanelerden almalarını öneriyoruz. Çok düşük fiyata, kampanyalı adı altında satılan birçok maskenin koruyucu özelliği yok. Sadece bir maske görüntüsü var. 3 katlı ve belgeli maskenin bahsedilen düşük fiyatlara satılma imkanı yok. Maskeyi virüsü bulaştırmamak ve almamak için takıyoruz. Eğer cerrahi maskelerin arasında filtre yoksa, kağıt mendil malzemesi ile yapılmışsa geçirgen olur. Maske takılır fakat hiçbir koruyucu etkisi olmaz. Bu merdiven altı maskelerin üretildiği malzemeleri de bilmiyoruz. O kadar çok var ki. Taklitler de var. Sadece para kazanmak için üretilen, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik bir kaygı taşımayan maskeler bunlar" diye konuştu.


Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı
Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı

Koronavirüs, Türkiye, Seyyar, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlardan ucuz maske uyarısı: 3 katlı ve belgeli olmalı - Son Dakika


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