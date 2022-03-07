UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK - Son Dakika
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UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK

07.03.2022 10:34

İSTANBUL'da sıkça gündeme gelen pitbull cinsi köpek saldırıları akıllara neden saldırıyorlar sorusunu getirdi.

İSTANBUL'da sıkça gündeme gelen pitbull cinsi köpek saldırıları akıllara neden saldırıyorlar sorusunu getirdi. Uzmanlar köpeklerin yetiştirilme ve hayvanlara yaklaşım tarzımızın önemli olduğuna dikkat çekerken, köpek eğitmeni Şeref Can Altuntaş, 'Bir köpeği sevmek istiyorsak direkt biz onunla temasa geçmeyip, onun bizi tercih etmesini bekliyor olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Son zamanlarda, özellikle tehlikeli ırk olarak kabul edilen köpeklerin karıştığı saldırı olayları ülke gündemine gelmiş ve bu olaylara yönelik çeşitli tedbirler alınmıştı. Köpek eğitmeni Şeref Can Altuntaş, saldırgan köpeklerden nasıl korunacağı ile ilgili bilgi verdi. Açtığı merkezde saldırgan köpekleri rehabilite eden ve eğitim veren Altuntaş, köpeklerin yetiştirilme tarzı nedeniyle saldırganlaştığını kaydetti. Hayvanlara yaklaşım tarzının, saldırıları ciddi anlamda önleyeceğini vurgulayan Altuntaş, şimdilerde sokaklara bırakılan pitbull cinsi köpeklerin, sokak köpekleriyle çiftleşmesinin riskli olduğunu, doğacak yavruların da saldırgan olacaklarına dikkat çekti.

"KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK"

Köpeklerin kendi kişisel alanlarının olduğunu belirten Şeref Can Altuntaş, 'Bizim de bu kişisel alana, onlardan izin almadan müdahale etmememiz gerekiyor. Neler vardır içerisinde. Birincisi bir köpeğin üzerine eğilmemek, çok kritiktir. Burada kişisel alanına girer. Bir köpeği sevmek istiyorsak direkt biz onunla temasa geçmeyip, onun bizi tercih etmesini bekliyor olmamız gerekiyor. Çünkü malumunuz, izin almadan yapılan her temas tacize girer. Şimdi ben bir canlıyı taciz ettiğimde, onun da bana cevap vermesi doğal bir davranıştır. Burada hata biraz daha köpekte değil, ben de olmuş oluyor. Bununla birlikte köpekleri tabii ki yetiştirme tarzı çok kritik. 2-4 ay arası yavruluk sosyalizasyonları çok kritik. Ne yapıyoruz. Bu köpekler evde izole ya da Pitbull, Amerikan Staff ve benzeri köpekleri besleyen insanların önemli bir kısmı, biraz da kendini yetiştirmekten uzak kalıyor. ya da farklı amaçlarla, dövüştürmek için alıyor. Bu köpekler daha sonra şehre karıştığı zaman tehdit oluşturuyor. Asıl tehlike; pitbullar, sokak köpekleriyle çiftleşerek melez köpeklerin doğmasına sebep olacak olmaları. Asıl tehlike o zaman başlayacak" şeklinde konuştu.

Daha önce 11 kişiyi ısıran bir köpeği rehabilite ettiklerini hatırlatan Altuntaş, 'Poo, amerikan akita cinsi bir köpek. Haçiko filmi ile akitalar aslında biraz popülarite sağlamış oldu. Orada ırk farklı lanse edildi. Akitaların çoğu agresiftir ve ona göre bir sahibe ihtiyaç duyuyor. Fakat filmde duygusal bir bağ işlendiği için insanlar, çocuklarına akita cinsi köpekler almaya başladılar ve ağır sonuçlar yaşadılar. Akitalar daha otoriter bir sahip isterler. Bizim Poo'yu terapi sürecimizde sert bir sürece hiç ihtiyacımız olmadı. İletişim ve ilişkilerle tedavi ettik. Biz burada otel hizmetimizle birlikte itaat eğitimleri, terapi çalışmaları, iş köpekleri, spor köpekleri eğitimleriyle müşterilerimize hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK
UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK
UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK
UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK
UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK
UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK

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Togo Cumhuriyeti, Pitbull, Saldırı, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANLARDAN UYARI: KÖPEKLERİ YETİŞTİRME TARZI ÇOK KRİTİK - Son Dakika


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