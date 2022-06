Uzmanlardan yaz tatilinde çocuklar ve ebeveynlerine öneriler

BAHÇEŞEHİR Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi yetkilileri yaz tatiline özel çocuklara ve ailelerine birtakım önerilerde bulundu. Uzmanlar, yaz tatilinin sadece dinlenmek ve eğlenmek olmadığını çocuğun yeni şeyler öğrenmesi, bir hobi edinmesi, kendi potansiyelini keşfetmesi için bir fırsat olduğunu belirtip, çocuklara ve ebeveynlerine bir dizi öneride bulundu.

Zorlu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatil başladı. Tatiller, çocukların rutinin dışında dinlenmelerinin yanı sıra çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri için büyük fırsat oluşturuyor. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarının doğal mentoru olarak; onlara zamanlarını iyi kullanmak için yol göstermeleri, onları dinlemeleri, anlamaları, deneyimlerini paylaşarak yol göstermeleri büyük önem taşıyor. Çocuklarla birlikte bir yaz tatili planı yapmanın onların zamanlarını daha verimli geçirmeleri için son derece faydalı olacağına dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi yetkilileri, ebeveynlere önerilerini "Tatilde çocuğunuzla neler yapmak istediğinizi düşünün, zihninizde canlandırın ve kağıda dökün. Listenizi hazırlarken çocuğunuzun tatile dair hayallerini dinleyin. Listenize yazdığınız her şeyi gerçekleştirmek mümkün olmayabilir, bu nedenle önceliklerinizi belirleyin. Planladığınız etkinlikleri bir takvime yerleştirin. Arkadaşlarıyla olmak, sosyalleşmek çocuklar için önem taşır. Planda arkadaşlarıyla birlikte olunacak zamana geniş yer ayırın. Aile etkileşiminin, paylaşımının bol olacağı, birbirinize vakit ayıracağınız bir tatil geçirmek istiyorsanız teknoloji kullanımına dikkat edin. Süreç tamamen oluruna bırakıldığı takdirde sosyal medya veya bilgisayar oyunları çocuklarımızın vaktini fazlasıyla almak ve onları daha da edilgen kılmak için göreve hazır bekliyor. Bu nedenle içerikler konusunda seçici ve ekran karşısında geçirilen süre konusunda sınırlayıcı olun. Teknoloji ile harika işler başarıldığını biliyoruz ancak teknoloji sizi yapabileceğiniz diğer etkinliklerden alıkoymasın. Bilinçli teknoloji kullanıcısı olun ve çocuklarınızı bilinçli teknoloji kullanıcısı olmaları konusunda destekleyin" diye sıraladı.

'OKUMANIN DEĞİŞTİRİCİ VE GELİŞTİRİCİ GÜCÜNÜ FARK ETMESİ İÇİN DESTEK OLUN'

Ebeveynlerden çocuklarına okumanın değiştirici ve geliştirici gücünü fark etmesi için destek olmaları da istendi. Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi yetkilileri, ebeveynlerin yaşına ve ilgisine uygun kitaplarla, okuma alışkanlığı kazanmasına kapı aralayabileceğine dikkati çekip, önerilerine şöyle devam etti:

"Sizin okuyacağınız, çocuğunuzun okuyacağı ve üzerinde konuşmaktan keyif alacağınız kitaplar seçin. Zihinsel gelişimin en önemli aktivitelerinden biri olan okuma eylemi entelektüel gelişimin yanı sıra sınavlar açısından da fayda sağlıyor, çocuğa okuduğunu anlama ve muhakeme becerileri kazandırıyor. Sınavda zamanı etkin kullanabilmek; hızlı okuma, okuduğunu anlama, değerlendirme ve sonuç çıkarabilme, çeşitli konularda çokça kitap okumaktan geçiyor. O nedenle yaz tatili için mutlaka okunması gereken, keyif alınan, tavsiye edilen kitapları seçerek okumaya da zaman ayırın. Uzun bir yaz tatili sürecinde doğal olarak bilgiler unutulmaya başlanır. Öğrenilmiş bilgiler gün içinde bir iki saat çalışılarak, verilen ödevler yapılarak veya ilgili konularda araştırmalar yapılarak zihinde taze olarak tutulabilir. Tatil günleri verimli bir şekilde planlanarak hafif ama düzenli bir çalışmayla bütün akademik eksikler de kapatılabilir. Özellikle LGS ve YGS'ye hazırlanacak gençlerin yaz tatili boyunca sadece ders çalışmasını beklentisi içinde olmamak, buna karşın "Nasılsa yıl içinde çok çalışacak, yazın hiçbir şey çalışmasına gerek yok' tavrı içinde olmamak da önem taşıyor."

BİR BECERİ EDİNMELERİ İÇİN FIRSAT YARATIN

Çocukların ilgili, yetenekli olduğu bir alanda zaman ve emek harcayarak bir beceriye sahip olduklarında özgüvenleri artacağına da dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi yetkilileri şu önerilerde bulundu:

"Tatilde çocuklara bir beceri edinmeleri konusunda fırsatlar yaratabilirsiniz. İlgisine uygun bir hobi edinmesine ve beceri gelişimine destek vermek, yol göstermek önemlidir. Örneğin fotoğraf çekebilir, bir kodlama dili öğrenebilir, bisiklet tamiri yapabilir. Böylelikle üretmenin ve gelişmenin de keyfini tatmış olur. Çocuklarımızın gelişimleri açısından sporu, sağlıklı yaşamı önemseyen ve uygulayan ebeveynlere ihtiyaçları var. Bu yaz tatili için aktif olacağınız, çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz sportif faaliyetlere listenizde yer verin. Ayrıca düzenli yapılan her türlü fiziksel aktivitenin öğrenmeye olan olumlu katkısı deneylerle sergileniyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir bedensel yapıya sahip olması, kendine olan güveninin gelişmesi, daha etkili öğrenebilmeleri için spor yapmaları konusunda anne babalar olarak mutlaka desteklememiz gerekiyor. Yaz tatili döneminin spora zaman ayırmak konusunda sunduğu fırsatları iyi değerlendirmek ve mümkün olduğunca bu anlamda rol model olmak şart."

ÖĞRENCİLERE DE ÖNERİLERDE BULUNULDU

Yeni bir eğitim-öğretim yılına motive bir şekilde başlamanın yolunun dinlenmekten geçtiğini hatırlatan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi yetkilileri, öğrencilere de önerilerde bulundu. Çocukların bu dönemi eksiklerini tamamlamak, ders tekrarı yapmak, test çözmek için de bir fırsat olarak görmeleri gerektiğini de hatırlatan uzmanlar önerilerine şöyle devam etti:

"Hem eğlenin hem dinlenin hem de öğrenin. Sanatla dolu bir tatil geçir. Resim yap, farklı müzik­ler dinle. Müzeleri ziyaret et. Oyun oyna. Kutu oyun­ları ya da bahçe oyunları olabilir. Oyun oynayarak paylaşmayı, kendini kont­rol etmeyi, strateji kullan­mayı öğrenirsin. Oyun, öğrenmenin en eğlenceli yoludur. Bir günü 'iyilik günü' ilan et. Çevrendekilere yar­dım etmek için fırsatlar yakala. Daha önce gitmediğin yeni bir yere ailenle be­raber ziyaret yap. Bu zi­yaretini anlatan bir yazı yazabilir ya da seni en çok etkileyen şeyin res­mini çizebilirsin. Arkadaşlarınla bir araya geleceğin etkinliklere katıl. Bu etkinlik bazen beraberce basketbol, voleybol oynamaktır, bazense beraber maket yapmaktır. Senin tarzına uygun olanı seç. Yaz tatili ödevlerini mutlaka titizlikle tamamla. Yaz ödevlerini yapmak için ailenle beraber bir planlama yap. Ne za­man ne kadar çalış­ma yapacağını belirle. Sözlükten her gün yeni kelimeler öğren. Öğrendiğin kelimeleri başkaları ile paylaş­mayı da ihmal etme. Yaşamındaki tüm ekran­lardan uzak bir gün geçir. Televizyon, telefon ya da bilgisayar ve benzeri hiç­bir teknolojik alete o gün yaşamında yer verme. Kitap okumaya zaman ayır ve bunu düzenli bir şekilde yap. Seni mutlu edecek, yeni bilgiler öğreneceğin kitaplar oku. Okuduklarını ve sana nasıl hisset­tirdiklerini sevdiğin insanlara anlat. Okumanın başarına katkısı olacağını da unutma Sınavlarda dikkat hatası olarak nite­lendirilen pek çok hata aslında okuma hatalarından kaynaklanır."