Uzmanlardan

Pika sendromu olan hastalara iyi geldiği gerekçesiyle internetten "yemelik toprak" satışının yapılması üzerine uzmanlar, bu durumun hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit ve cıva zehirlenmesine neden olduğunu belirtiyor.

Yeditepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal paylaşım sitelerinde, çeşitli ülkelerden ve bölgelerden killi toprak, tebeşir gibi ürünlerin pika sendromu olan hastalara "steril" olduğu iddiasıyla kargoyla satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bir sosyal medya hesabında Konya'dan geldiği iddia edilen toprağın yarım kilosunun 35 liraya, farklı bölgelerden getirildiği belirtilen yarım kiloluk bir karışımın ise 100 liraya satıldığı aktarıldı.

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığının tıpta "pika sendromu" olarak adlandırıldığı bildirilen açıklamada, kişilerin demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenlerle bu maddeleri yeme eğilimine girdikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Uzmanlara göre, bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor." denildi.

"Ağır nörolojik bozukluklar meydana gelebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Dr. Çetin Timur, çocuklarda pika sendromunun yüzde 5-10 oranında görüldüğünü belirtti.

Pika sendromunun ağır nörolojik bozukluklara neden olabileceğine dikkati çeken Timur, sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda hastalığın daha sık görüldüğünü anlattı.

Timur, pika sendromu olan kişilerde görülen bozukluklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Toprakla birlikte parazitleri, parazit yumurtalarını alabiliyorsun, cıva ya da kurşun zehirlenmesine maruz kalabiliyorsun. Bunların etkileri de kısa sürede gözükmüyor. Yedikçe daha sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ağır nörolojik bozukluklar meydana gelebiliyor. Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, eğitim başarısında düşme gibi tablolar sık gözükebiliyor yani akademik başarılar da azalıyor, çocuğun büyümesi geri kalıyor."

"Beslenme yetersizliğinden kaynaklanıyor"

Pika sendromunun belirtilerine değinen Timur, pika hastalığında en az bir ay süreyle besin değeri olmayan gıdaların tiksinmeksizin ısrarlı bir şekilde tüketilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

Bu maddelerin başınta toprak ve killi toprağın geldiğine işaret eden Timur, şunları anlattı:

"Bunun yanında kağıt, kömür, buz, kibrit başları, badana, çimento, tebeşir gibi nesneleri sayabiliriz. Pika sendromunun başlıca nedeni beslenme yetersizliği, beslenme bozukluğu ve bunlar içerisinde özellikle demir eksikliği gelmekte ve bunun sonucunda bireyler ve çocuklar demir eksikliği için değişik nesneleri yemeğe eğilimli oluyorlar. Bunun dışında bazı psikiyatrik hastalıklarda şizofrenlerde, obsesif kompülsif bozukluklarda başa çıkma mekanizması olarak yabancı cisim yeme söz konusu olabiliyor."