Uzmanlardan Zihin Sağlığınızı Korumak için 5 Tavsiye - Son Dakika
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Uzmanlardan Zihin Sağlığınızı Korumak için 5 Tavsiye

25 dakika önce

Covid-19 nedeni ile milyonlarca kişinin eve kapanmasıyla birlikte uzmanlar, bunun ileri dönemlerde bazı psikolojik sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlardan Zihin Sağlığınızı Korumak için 5 Tavsiye, System.String[]

Covid-19 nedeni ile milyonlarca kişinin eve kapanmasıyla birlikte uzmanlar, bunun ileri dönemlerde bazı psikolojik sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor. Peki bunlarla nasıl başa çıkabilirsiniz?


Zihin Sağlığı için 5 Tavsiye!


SARS-CoV-2 olarak da bilinen virüs dünyayı adeta bir belirsizliğe sürükledi ve pandemi hakkında yapılan haberlerin de pek iç açıcı olduğu söylenemez. Çıkan haberlerden endişe duymak anlaşılabilir bir durum olsa da bazı kişilerde bu takıntılı bir soruna dönüşebilir.


Uzmanlar bu konuda insanlara beş önemli tavsiye veriyor.


1- Haberleri Sınırlandırın ve Okuduklarınıza Dikkat Edin


Kendinizi pek de iyi hissettirmeyecek olan şeyleri okumak ya da izlemek için harcadığınız zamana kısıtlama getirin. Buna ek olarak pek çok platformda kaynağı belirsiz haberler ile karşılaşabilmeniz mümkün. Bu nedenle okuduğunuz şeylere inanmadan önce doğruluğunu kontrol edin.


2- Sosyal Medya Kullanımında Filtreleme Yapın


Bu noktada vakit geçirmek adına girdiğiniz sosyal medya platformlarında bu tip içeriklere sık sık rastlamamak adına bazı anahtar kelimeleri veya bununla ilgili hesapları sessize almayı tercih edebilirsiniz. Benzer bir durum WhatsApp da dahil olmak üzere tüm sosyal medya platformları için geçerli olacaktır.


3- Ellerinizi Yıkayın, Ama Aşırı Değil


Virüsle mücadele noktasında ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkamanız gerekiyor. Ancak bunu sık sık yapmak zorunda değilsiniz. Temel olarak ortak kullanım alanlarına temas ettikten sonra, dışarıdan geldikten sonra, yemekten önce ve sonra ve yüzünüze dokunmadan önce yapmanız yeterli olacaktır.


4- İnsanlarla Bağlantıda Kalın


Aileniz, arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınız ile hem yazılı hem de görüntülü olarak sık sık iletişim kurmak, yaşadığınız yalnızlık duygusunu azami seviyede azaltacaktır. Bu nedenle süreç boyunca sevdiğiniz kişilerle iletişimi koparmayın.


5- Umudunuzu Kaybetmeyin


Bu yaşanılanların hayatınız boyunca devam etmeyeceğini, virüs ile enfekte olsanız dahi muhtemelen semptom dahi göstermeden iyileşeceğinizi, semptom gösterenlerin çok büyük bir kısmının hafif semptomlar ile hastalığı atlattığını unutmayın. Tedbirlerinizi alın ancak kıyamet senaryoları yazmayın.

Koronavirüs, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:51 

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