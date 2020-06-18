Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı - Son Dakika

Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı

- Uzmanların sakatlıklar konusunda ki tahminleri doğru çıktı Doç. Dr. Alemdaroğlu: "Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga'da 56 sporcu oynayamadı" "Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak" Korona virüs salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de...

- Uzmanların sakatlıklar konusunda ki tahminleri doğru çıktı

Doç. Dr. Alemdaroğlu: "Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga'da 56 sporcu oynayamadı"

"Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak"

DENİZLİ - Korona virüs salgını sebebiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakalarına ara verildi. Futbolcuların performans olarak zirve yaşanan bir süreçte ara verildiğini belirten uzmanlar çok fazla sakatlık yaşanacağını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakalarına araya verildi. Salgın nedeniyle takım halinde ki antrenmanlara ara verilmesi ile bir çok sporcu bireysel olarak antrenmanlara devam etse de bir çok uzman ligin tekrar başlaması ile sakatlıkların meydana geleceği uyarısında bulundu. PAÜ Spor Fakültesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Bilal Utku Alemdaroğlu, sporcuların performanslarının düştüğünü belirterek sporcular zirve performansındayken bu sürecin ortaya çıktığını söyledi. Müsabakanın gereksinimi doğrultusunda antrenman yapılmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Alemdaroğlu, "Sporcuların toparlanma vakitleri, aradaki yaptıkları antrenmanlar heterojen yani her sporcunun birbirinden farklı fizyolojik özelliklerle geri dönmesine sebep oldu. Bu takım sporlarından bizim en korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Her ne kadar bireysel olarak ya da grup olarak antrenman yapıp fiziksel özelliklerinizi belirli bir seviyeye getirseniz de maç performansını başka bir şey yani maçın gereksinimleri doğrultusunda antrenman yapabilmek son derecede önemli. Sporcunun bazı motorik özellikler, fiziksel özellikler açısından tam istendik seviyeye gelmeden maç oynamak zorunda kalması birinci problemimiz. İkinci problemimiz, bu özelliklerini korumuş hatta geliştirmiş olsa bile sporcunun bunu müsabakaya yansıtmakta yaşadığı bir takım problemler" dedi.

"Antrenman konusunda çok iyi olan Bundesliga'da 56 sporcu oynayamadı"

Avrupa'nın önde gelen liglerinden olan Bundesliga'nın antrenman konusuna çok iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Alemdaroğlu, bugüne kadar 56 sporcunun sakatlık ya da hazır olmadığı için müsabakaya çıkamadığını ifade etti. 5 oyuncu değişikliği kuralını ciddiyetle uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Alemdaroğlu, "Sakatlıklar yüzde 0,88'e çıktı. Normalde Bundesliga ortalaması yüzde 0,28 civarıdır. Bunlar bize tablonun vahim olduğunu gösteriyor. Bunun ile birlikte Bundesliga'da ilk maçta takımların yüzde 50'si toplam kat ettikleri mesafenin en azını kırarak rekor kırdılar. Yani en düşük mesafeyi kat ettiler. Spring seviyelerinde yüzde 1,5 düşüş var, son derece önemli ve değerli bir data bizim için. Tüm bunlara bakıldığı zaman bu sürecin maalesef çok iyi yönetilebilme şansının olmadığını gördük. Bireysel eksikliklerin ortadan kaldırılması ve takımların muhakkak hazırlık maçları ya da kendi arasındaki çift kaleler ile futbolun gereksinimleri doğrultusunda antrenman yapma gerekliliği ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak"

Kadroların dar olduğunu ve antrenman yapmak için gerekli şartların tam anlamıyla uygulanmadığını söyleyen Alemdaroğlu, genç takımların maçlara çıkamadığını dolayısıyla hazırlık maçı yapma olanağının olmadığını dile getirdi. Sakatlıkların geçmiş dönemden yaşananlardan fazla olacağını belirten Alemdaroğlu, "Bu süreçte sakatlık riskini aza indiririz ama sakatlık riski ne olursa olsun herkes için geçmiş dönemden fazla olacak. Bu konuda yapabilecek çokta bir şey olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Sakatlık çok boyutlu ve sadece tek bir şeye bağlamak açıkçası sakatlığın özünü bilmemek anlamına geliyor. Zaman zaman kontak sakatlıkları da sporcunun bir takım yetersizliklerinden kaynaklanabilir. Özellikle kordinetif yetersizliklerinden kaynaklanabilir ve bu sürece ne kadar erken şekilde antrenmanlara başlarsanız o kadar tabi ki sporcularınızı daha hazır duruma getirme şansınız var. Bu sakatlıklar beklediğimiz şeyler yani hiçbirimizi şaşırtmıyor en iyi teknik ekipler ve en iyi sağlık ekipleri de bunu aza indirgeyebilecek ama bunun sıfıra inme şansının olduğunu açıkçası düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Futbolda ölü dönem diye bir şey yoktur"

Futbolculara önerilerde bulunan Doç. Dr. Alemdaroğlu, "Eğer bu sürecin başında konuşuyor olsaydık futbolculara önerimiz şu olacaktı, futbolda ölü dönem diye bir şey yoktur. Hiçbir sporda ölü dönem diye bir şey yoktur. Antrenman ve ya maçlara ara verilen dönem kişisel eksikliklerin giderilme dönemidir. Sporcular kendi bireysel eksiklikleri doğrultusunda kendilerini dinlemeleri gerekiyor. Özellikle antrenman dönemlerindeki beslenme ve dinlenme periyotlarına çok fazla dikkat etmek gerekiyor. İlk maçlar sporcuların bir yerde mevcut enerjilerini çok iyi kullandıkları bir süreçti. Bundan sonra enerjileri de düşecek" dedi.

Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı

Koronavirüs, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 23:31:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanların sakatlıklar konusundaki tahminleri doğru çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]