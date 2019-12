Uzmanlarından ailelere önemli uyarılar - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı gerçekleştirilen 'Sarı Bebek' anaokulu öğrencileri ile buluştu. Özel bölgelere dokunulduğunda uyarı veren Sarı Bebek, eğitim materyali olmasının yanı sıra aynı zamanda da bilgilendirici özelliklere sahip. Ayrıca projenin hayata geçirilmesi emeği geçen gönüllü kadınlar, projenin faaliyetini sürdürebilmesi için herkesin desteğini beklediklerini ifade ettiler.



Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Delta Alfa Çorap Fabrikası iş birliğinde hayata geçirilen, geçtiğimiz günlerde tanıtım toplantısı düzenlenen ve 'Çocuklarda cinsel istismara karşı bilinç oluşturmak' için geliştirilen Sarı Bebek Projesi Anaokulu öğrencileriyle buluşturuldu.



Etkinliğe, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topçu Bilir ve Psikolog Hülya Cengiz katılım sağladı.



Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topçu Bilir, Sarı Bebek Bedenime Dokunma etkinliğinde, miniklere önemli bilgiler verdi. Dr. Bilir çocuklarda cinsel istismara karşı bilinç oluşturmak amacıyla Sarı Bebek üzerinden çevresindekiler tarafından vücutlarında korumaları gereken yerler gösterildi.



Eğitim ve Sarı Bebek Ücretsiz Olarak Veriliyor



Etkinlik hakkında bilgiler veren Psikolog Hülya Cengiz, konuşmasında; "Bu projenin danışmanlığı görevini yürütüyorum. Bu projede çok değerli insanlar yer alıyor aynı zamanda da gönüllü bir proje. Sarı bebek de bir eğitim materyali olarak tasarlandı. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim birinci kademeyi kapsayan öğrenci aralığı içerisinde kullanılabilecek bir eğitim materyali. Özel bölgelerine dokunulduğunda 'II' diyen bu bebeği evrensel bir dille kullanmayı hedefledik. Çocukların bu tepkiden çok daha net anlayabileceğini düşünüyoruz. Bu projenin amacı hem ailelerde bir bilinç oluşturmak hem de çocuklarda bir farkındalık oluşturmak. Kendi beden bütünlüklerinin farkına varmaları kendi bedenlerini korumaya ve tanımaya yönelik bir proje. Çocuk istismarı evrensel bir sorun. Sadece ülkemizde yaşanan bir sorun değil. Çocuk istismarını önlemek için bir farkındalık oluşturuyor. Bu proje çocuk istismarı konusunda bir farkındalık oluşturmak için belirli sınırları olan ve sadece gönüllülerle ilerleyen bir proje. Hassas ve hepimizi üzen bu konuyla ilgili bir farkındalık ortaya çıktı. Sarı Bebek bir hareket. Sarı olsun istedik çünkü her iki cins içinde uygun olmalıydı. Çünkü çocuk istismarı hem kız veya erkek herkes için söz konusu. Bazen ailelerin bile fark etmeden onları severken yapmaması gereken bazı davranışlar var. Biz her iki cinse de dikkat çekmek istedik. Sarı Bebek çocuk istismarıyla ilgili bir farkındalık hareketi ve çok değerli bir hareket. Bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Sarı Bebek ücretle satılmayan bir bebek. Bizden randevu alan her kuruma gitmeye çalışacağız. Tasarımından içindeki teknik özelliklerine, herkes gönüllü çalışıyor bu projede. Bu etkinliği planladığımız, eğitim verdiğimiz ve tiyatro etkinliğini planladığımız her kurumda çocuklara, cinsiyetine göre Sarı Bebeği hediye ediyoruz. Bu proje hep devam etsin, herkes gönüllü olsun lütfen. Bu proje hiç bitmesin. Çünkü bu proje süreli bir proje değil. Bu proje hep gönüllülerle devam edecek, sürekli farkındalığı devam edecek. Bu proje bütün sivil toplum örgütleri cidden çok özen gösteriyorlar. Böyle bir bebek ilk defa yapıldı. Yani bu sesi çıkartan bir bebek ilk defa yapıldı" dedi.



Çocukları nasıl sevmeliyiz?



Düzce Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü Öğr. Gör. Dr. Zeynep Topçu Bilir Sarı Bebek hakkında yaptığı konuşmasında, çocukların nasıl sevilmesi gerektiği hakkında da bilgiler vererek; " Son zamanlarda basına yansıyan maalesef bu üzücü çocuk istismarı haberleriyle beraber, biz etrafımızdaki anne babalardan da görüyoruz bu anlamda çok büyük bir endişe var. Anne babaların bu endişesi tabii ki de çok haklı bir durum. Ama bunun önüne geçebilmek de aslında ailede başlıyor. Çünkü aile bir çocuğun toplumsal hayata hazırlayan ilk yer. O yüzden anne babalarımızın, akrabalarımızın, çocuğumuza gösterdiği tutumlar çok önemli. Nasıl ki yemek yerken kaşık, çatal kullanmayı öğretiyorsak tuvaletteki öz bakım becerisini nasıl öğretiyorsak, çocuklarımıza mutlaka özel bölgelerinin nereler olduğunu ve oralara kimlerin dokunabileceğini, iyi sevmenin kötü sevmenin nasıl olduğunu anlatmamız lazım. Bunun için en ideal yaş 2 ve 3 yaşla birlikte çocukların tuvalet alışkanlığı kazandığı dönem en anlaşılabilir zaman olacaktır. Özellikle tuvalet zamanı, banyo zamanı annelerimiz çocuklarına özel bölgelerini, oralara kimlerin dokunabileceğini anlatması lazım. Ama tabii sadece özel bölgelere dokunmakla da yetmiyor. Anne babalar da rol model olacak. Anne babamız, akrabalarımız, çocuklarımızı dudaklarından öpmeyecek mesela. ya da popolarını seve seve çocuklarına sevgi göstermeyecek. Çünkü çocuklarımız genelleyemez yani annem babam yapıyorsa akrabalarım yapıyorsa bir başkasının yapmasının da bir sakıncası yoktur algısı yaratabilir. Özellikle okul öncesi dönemde. O yüzden biz de çocuklarımızı severken onların özel bölgelerine, mahremiyetlerine, hassasiyetine dikkat etmemiz gerekiyor. Sevmek tabii ki çok güzel. Çocuklar sevgiyle beslenirler evet. Ama severken aslında bizimle aynı. Biz nasıl bize sevgi gösterilmesini istiyorsak çocuklarda öyle. Yani eğer çocuk öpülmesinden hoşlanmıyorsa biz onun teyzesi, babası, anneannesi, amcası da olsak öpmemeliyiz. Yani sokakta gördüğümüz hiç tanımadığımız bir çocuğu onun iznini almadan hemen sarılmamalıyız. ya da çocuklarımızdan cinsel organlarını göstermelerini istememeliyiz" diye konuştu.



"Projeye herkesin destek vermesini istiyoruz"



TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz, proje herkesin destek vermesi gerektiğini ve Sarı Bebeğin ulusal ve uluslar arası anlamda da duyulması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aslıhan Akbal Tüysüz; "Bu proje bir hayalle başladı. Çocuk istismarının biliyorsunuz ülkemizde ki durumu nedeniyle ve biz annelerin, kadınların hassasiyeti nedeniyle bir masa etrafından sohbet sırasında ortaya çıkan, Delta Alfa Çorap Fabrikası'nın hayallerimize desteğiyle ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği'nin hayallerimize desteğiyle somutlaşan ve bu günlerde de gerçek sahipleri olan çocuklar ve çocuklarıyla buluşan bir proje. İnanıyoruz ki Sarı Bebek Düzce'den Türkiye'den hatta şu an yurtdışından dahi talepler alıyoruz. Çok değerli ve herkesin sahip çıkması gereken bir proje. Çok sınırlı, olması gerektiği gibi, çocuklara ve velilere sadece verilmesi gereken bilgileri veren, Düzce Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi'nin de içine dahil olduğu, üniversiteden öğretim görevlisi hocamızın da dahil olduğu yani çok uzman ellerde gelişen büyüyen bir proje. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Çünkü amacımız çok iyi, niyetimiz çok iyi. Niyetimiz amacımız çok net olarak okul öncesi çocuklarda ve velilerinde çocuk özel bedeninin tanınmasını sağlamak, ebeveynlerinde bunlara saygı duymasını ve çevrelerindekilerin de saygı göstermesini sağlayarak bu bütünlüğe destek olmalarını sağlamak istiyoruz. Lütfen bu projeye destek olun ve lütfen bu projeyi hep beraber büyütelim. Artık Sarı Bebek hepimiz. Süreç şu şekilde ilerleyecek, talep edecekler. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Şimdi Sarı Bebek adına özel bir sosyal medya hesabı oluşturacağız. Gönüllülerimiz yönetecek burayı tabii uzmanlarımızın gözetimi altında. Buraya başvurabilecekler. Şu an için bizlere başvuruda bulunabilirler. Düzce Dayanışma İşçileri Derneği'ne başvurabilirler. Bu şekilde Düzce içerisinde kişisel bağlantılarla devam ettirebiliriz. Ama ulusal ve uluslar arası noktada sosyal medya hesabı üzerinden yürüyecek bu sistem. Bu arada bizim her türlü projemizde yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Sarı Bebek çocukların beğenisini topladı



Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Elif İkra Gökmen, Sarı Bebeği çok sevdiğini söyleyerek, "Bu bebek özel bölgelerine dokununca ıı diyor. Çünkü bize dokunulmaması gerektiğini anlatıyor. Ben Sarı Bebeği çok sevdim. Anneme, babama, arkadaşlarıma da göstereceğim." dedi.



Etkinliğin devamında Anaokulu öğretmenleri tarafından öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklar oyunda hem eğlendi hem de öğrendi. - DÜZCE