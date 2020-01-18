Uzmanlarından anne adaylarına

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, anne adaylarını kış aylarında sık görülebilen grip ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı uyardı.

Perinatoloji Uzmanı Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminde soğuk algınlığı ve grip vakalarının görülme sıklığının artış gösterdiğini anımsatarak, hamilelerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli omasını ve gerekli tedbirleri almasını istedi.

Gebelik sürecinin çok özel bir dönem olduğunu belirten Timur, bu süreçte bağışıklık sisteminin zayıfladığına dikkati çekti.

Timur, hamilelerin mümkün olduğunca nezle, grip gibi soğuk algınlığına karşı önlem almaları gerektiğine dikkati çekerek, bu kişilerin özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda fazla bulunmaması, daha çok açık havada yürüyüş yapmaları gerektiğini söyledi.

El temizliğine de çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Timur, "Bulaşıcı hastalıklar temas yoluyla geçebiliyor. O yüzden el hijyeni bu süreçte çok önem arz ediyor. Kış aylarında enfeksiyon hastalıkları artıyor. Aynı şekilde, gebelikte enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık artıyor. Gebelikte bağışıklık sisteminin azalmasıyla birlikte bazı hastalıkları daha sık görebiliyoruz." dedi.

"Zamanında alınacak tedbirler, riski ortadan kaldırabilir"

Timur, kış aylarında baş gösteren bu hastalıklara karşı alınacak en kolay yöntemin korunmak olduğunu dile getirerek, alınacak küçük tedbirlerle anne adaylarının hastalıklardan uzak kalabileceğini anlattı.

Anne adaylarına, enfeksiyona bağlı hastalığa yakalanmaları durumunda hemen hekime başvurmalarını öneren Timur, bu süreçte gelişi güzel antibiyotik kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Timur, hastalık döneminde bol sıvı tüketilmesi ve istirahat edilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Hastalık sürecinin erken doğum riski oluşturabileceğini ifade eden Timur, zamanında alınacak tedbirlerin bu riski de ortadan kaldırabileceğini aktardı.

Doç. Dr. Timur, grip ve üst solunum yolu hastalıklarına karşı grip aşısını önerdiklerini dile getirerek, ayrıca bulunulan ortam ısısının çok iyi dengelenmesi, enfeksiyon hastalıklarından kurtulmak için ortamın sık sıklıkla havalandırılması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında yaşanabilecek düşme vakalarına ilişkin ise Timur, şunları kaydetti:

"Buzlanmadan kaynaklı düşme vakaları sıklıkla görülebiliyor. Bu noktada anne adaylarının mümkün olduğunca tek başlarına dışarıyla çıkmamalarını istiyoruz. İlerlemiş gebelikte bu düşmeler erken doğumu tetikleyebilir. Ayrıca gebelikle ilgili kanamalara da neden olabilir. O yüzden kar yağışının etkili olduğu yerlerde kısa adımlarla ve dikkatli yürünmesinde fayda var."