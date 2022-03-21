Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları - Son Dakika

Malatya'da oto bakım servislerinde profesyonel hizmet sunan işletme yetkilileri sürücülere yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor.

Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen uzman isimler tercih edilen yakıtın bilindik firmalardan temin edilmesi önerisinde bulunuyor. Uzmanlar, lastik ve araç bakımının yakıt tüketiminin artmasına veya azalmasına neden olduğunu özellikle belirterek, sürüş tarzlarının da yakıt tasarrufu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

LASTİK SEÇİMİ VE SERVİS BAKIMI ÖNEMLİ

27 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde oto bakım işletmeciliği yapan Teslim Tunçdemir, düzenli servis bakımları, lastik seçimi ile aşırı hızdan kaçınılmasının önemine dikkat çekerek, "Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi aracın servis bakımının düzenli olarak yapılmasıdır. Hava filtresi en geç 5 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. İnanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlar. Mazot filitremiz orijinal, yakıtımız temiz olduğu sürece yakıt tasarrufu sağlarız. Servis bakımı düzenli ve yetkili kişiler tarafından yapılırsa yakıt tasarrufumuz inanılmaz kalitede olur. Aracın bujileri, hava filtresi ve kullanım bunun için çok önemlidir" dedi.

MARKA SEÇİMİ TASARRUFU ARTTIRIYOR

Tercih edilen yakıtın bilindik firmalarda ve düzenli bir şekilde temin edilmesinin önemine değinen sanayi esnaflarından Hüseyin Tunç ise" Sanayide esnafım ve yaklaşık 20 yıldır otomotiv sektöründeyim. Yakıtta tasarruf edebilmek için aracı hor kullanmamalıyız yani aşırı zorlanınca yakıt artar. Virajlara girerken de yavaş girmek veya dengeli gitmek. Şeritlerimizden kopmamak. Bakımlarımızı da düzenli yapmak. Lastik bakımlarımızı özellikle, yani kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği takmak. Aldığımız yakıt bilinen firmalardan veya düzenli aldığımız firmalardan yakıt almak" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/ İHA)