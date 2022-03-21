Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları

21.03.2022 10:07
Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları

Malatya'da oto bakım servislerinde profesyonel hizmet sunan işletme yetkilileri sürücülere yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor.

Malatya'da oto bakım servislerinde profesyonel hizmet sunan işletme yetkilileri sürücülere yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde öneriler sunuyor.

Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen uzman isimler tercih edilen yakıtın bilindik firmalardan temin edilmesi önerisinde bulunuyor. Uzmanlar, lastik ve araç bakımının yakıt tüketiminin artmasına veya azalmasına neden olduğunu özellikle belirterek, sürüş tarzlarının da yakıt tasarrufu ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

LASTİK SEÇİMİ VE SERVİS BAKIMI ÖNEMLİ

27 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde oto bakım işletmeciliği yapan Teslim Tunçdemir, düzenli servis bakımları, lastik seçimi ile aşırı hızdan kaçınılmasının önemine dikkat çekerek, "Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi aracın servis bakımının düzenli olarak yapılmasıdır. Hava filtresi en geç 5 bin kilometrede bir değiştirilmelidir. İnanılmaz bir yakıt tasarrufu sağlar. Mazot filitremiz orijinal, yakıtımız temiz olduğu sürece yakıt tasarrufu sağlarız. Servis bakımı düzenli ve yetkili kişiler tarafından yapılırsa yakıt tasarrufumuz inanılmaz kalitede olur. Aracın bujileri, hava filtresi ve kullanım bunun için çok önemlidir" dedi.

MARKA SEÇİMİ TASARRUFU ARTTIRIYOR

Tercih edilen yakıtın bilindik firmalarda ve düzenli bir şekilde temin edilmesinin önemine değinen sanayi esnaflarından Hüseyin Tunç ise" Sanayide esnafım ve yaklaşık 20 yıldır otomotiv sektöründeyim. Yakıtta tasarruf edebilmek için aracı hor kullanmamalıyız yani aşırı zorlanınca yakıt artar. Virajlara girerken de yavaş girmek veya dengeli gitmek. Şeritlerimizden kopmamak. Bakımlarımızı da düzenli yapmak. Lastik bakımlarımızı özellikle, yani kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği takmak. Aldığımız yakıt bilinen firmalardan veya düzenli aldığımız firmalardan yakıt almak" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/ İHA)

Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları
Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları
Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları
Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları

YORUMLAR
500
Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Virajı alamayan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
09:44 Çin'in Washington Büyükelçisi Rusya'ya silah yardımında bulunmayacaklarını açıkladı!
09:35 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor
09:34 Kolombiya'da bir kadın pitbull cinsi köpek tarafından defalarca ısırıldı!
09:27 Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı!
09:09 Fransa dışına çıkması yasak olan Trabzonluya, Fransız hakimden şampiyonluk izni: Öyle bir mektup yazdı ki izni kaptı!
09:11 NATO Genel Sekreteri Rusya-Ukrayna savaşını yorumladı, Türkiye'nin arabuluculuk rolünden takdirle bahsetti!
08:57 Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!
08:57 Zelenski, İsviçre Parlamentosu'na seslendi: Savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarını dondurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanlarından ekonomik araç sürüşleri için ip uçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement