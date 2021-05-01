Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz! - Son Dakika

Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz!

01.05.2021 07:31
Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz!, System.String[]

Kendi deyişleriyle "Bir kadın uzman bulsak da haber için ondan görüş alsak" diye epey debelendikleri zamanlar oldu.

Kendi deyişleriyle "Bir kadın uzman bulsak da haber için ondan görüş alsak" diye epey debelendikleri zamanlar oldu. Mayıs 2019'da Azeri meslektaşlarına "Keşke kadın haber kaynaklarının olduğu bir fihrist olsa..." dedikten sonra birbirlerine dönüp "Neden kendimiz yapmıyoruz" diye sordular. Gazeteciler Ayşe Karabat ve Semin Gümüşel Güner, sivil toplum alanında tecrübeli üç kadınla, Ayşe Yırcalı, Sabiha Senyücel Gündoğar ve Özge Genç'le bir araya gelerek 'Bana Kadınlar Anlatsın' projesini hayata geçirdiler. Ekibe sonra, sosyolog Berfin Coşkun da dahil oldu.'Bana Kadınlar Anlatsın' kadınların medyada görünürlüğünü iyileştirmeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir proje. Gazetecileri ve panel düzenleyicilerini sensizolmazsessizolmaz.org adresine kaydolmuş uzman kadınlarla bir araya getiriyorlar.

Yapay zeka konusunda bir haber hazırlanıyor veya panel düzenleniyor diyelim. İnternet sitesine girip 'arama' kısmında 'yapay zeka'yı seçiyorsunuz, karşınıza bu konuda uzmanlığı olan kadınların listesi çıkıyor. Özgeçmişlerini, görüş verebilecekleri konu başlıklarını ve konuyla ilgili yayınlarını görebiliyor, onlarla iletişime geçebiliyorsunuz.

Sitesi yeni açıldı ama şimdiden 200'e yakın uzman kaydoldu bile. Proje ekibi medyaya haber kaynağı olmak isteyen kadınlara eğitimler de verecek. Planladıkları, kadınların medyayı verimli kullanmalarına yönelik bir eğitim...

Karabat ve Güner "Kadınlar çekinmesin; aksine, çalışmalarını ve fikirlerini anlatmak, seslerini daha yüksek çıkarmak için onları cesaretlendirelim istiyoruz" diyor.

SEMİN GÜMÜŞEL GÜNER:  TÜRKİYE'DE CESARETLENDİRİCİ ÖRNEKLER VAR

Özellikle kadınları ilgilendiren konularda erkek konukların konuşması çok eleştiriliyor. Medyanın bahanesi de hazır: "Vallahi istiyoruz ama kadın uzman bulamıyoruz." Bizim bu yola çıkma nedenimiz o bahaneyi ortadan kaldırmak. Bu fihrist, panel ve konferans düzenleyenler için de gerekli, görüşünü ve bilgisini paylaşmak isteyen kadınların görünür olması için de...

2019'da yapılmış bir araştırmada Hindistan, Kenya, Nijerya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD'de yayımlanmış haberler incelendi. Bu altı ülkede haberin konusu olan veya uzman olarak görüş veren kadınların oranı yüzde 14'le yüzde 30 arasındaydı. En yüksek oran yüzde 29'la İngiltere'de. Bu açıdan karnesi muhteşem bir ülke yok. Ama önemli çabalar var. BBC'nin 50: 50 projesi gibi... Konukların yüzde 50'sinin kadın olması hedefi önce bir programla başlıyor, BBC bunu çok benimseyince bu, şu anda 35 ülkede uygulanan bir hedefe dönüşüyor. 2018'de kadın konuk ve kadın uzman oranı yüzde 34'ken Mart 2020'de yüzde 64'e çıktı.

Bloomberg kanalı da 2018'de haber kaynaklarının sadece yüzde 10'unun kadın olduğunu fark edince bunu değiştirmek istedi. 2018'in başında kadın konuk oranı yüzde 10'ken yıl sonunda yüzde 15'e çıktı.

Türkiye'de cesaretlendirici örnekler var. Gazeteci Işın Eliçin, Medyascope'ta gündemdeki konuları sadece kadın konuklarla konuştuğu 'femfikir' adlı bir program yapıyor. 'Mor Fihrist' var, KA.DER'in benzer bir havuzu var.

Uzmanlığı olan, deneyimlerini paylaşma konusunda kendini yeterli gören kadınlar, lütfen sitemize kaydolun. Toplumumuzda kadınların görünürlüğü çok desteklenen bir şey değil. 'Türkiye Gazeteciler Sendikası Etik Gazetecilik İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi-2019'a göre Türkiye'de medyada kadınların görünürlüğü yüzde 19 ve bu tablodan rahatsızsak kadınlar olarak bir şey yapmalıyız. Bilgimizi paylaşmayı, görüş vermeyi bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Burada ciddi bir kadın dayanışması var. Farklı kesimler bir arada. Çatımız, işlevsellik. Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz!

AYŞE KARABAT:  'MUHATABIM ERKEK OLSAYDI BU SORUYU SORAR MIYDIM?'

Muhabirlik ve editörlük yaparken deneyimlediğimiz birkaç sorun vardı. Biri, gazetecilerin haber kaynağı veya görüş aldığı uzmanların çoğunlukla erkek olması... Burada bir kasıt olduğunu düşünmüyoruz, hatta gazetecilerde bu konuda bir hassasiyet var. Bu, daha çok erkeklerin müsait olması nedeniyle oluşmuş, yanlış bir tablo. Doğru kadın uzmanı bulsanız bile onları habere konuk etme, yayına çıkarma konusunda ikna sorunları yaşanabiliyor. Bir kadının işi dışında yüklendiği pek çok sorumluluk var.

Kadınlar genel olarak, erkeklere nazaran daha mükemmeliyetçi. Bir konuya tam hazırlanmak isteyebiliyor, linç edilmekten korkuyorlar.

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili programlarda dahi erkekler konuştu. Ama kanallar, sözleşmeyi konuşacak kadın isteseler, bulurlardı.

Türkiye'deki akademinin yüzde 45'i kadın, medya bu kadınlara mikrofon uzatmıyor. Kadınların haber kaynağı olduğu haberler onları çok dar alanlara hapsediyor. Moda, çocuk bakımı vs. Bir de "Kadınlar bu haberin neresinde" perspektifi eksik. İklim değişikliğinden yeni gelmiş bir vergi düzenlemesine kadar her konuda, o haber konusunun toplumun yarısını oluşturan kadınları etkileyecek bir tarafı vardır. Kadın perspektifini o haberde görmüyorsanız, bu eksik bir haberdir. Ayrıca cinsiyetçi bir dil kullanılıyor; "Kadın olmanıza rağmen bunu nasıl yaptınız" gibi sorular soruluyor, 'Tırnaklarında oje yerine motor yağı vardı' gibi başlıklar atılıyor. Gazeteciler, bir kadına soru sorarken kendilerine de şunu sormalı: "Muhatabım erkek olsaydı bu soruyu sorar mıydım?"

Ayşe Karabat, Özge Genç, Türkiye, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi
Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor Camdaki Kız dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'ın başına bir şey geliyor         
07:26
Önce karısının boğazını kesti, ardından 2 yaşındaki kızını kaçırıp kayıplara karıştı Önce karısının boğazını kesti, ardından 2 yaşındaki kızını kaçırıp kayıplara karıştı         
02:52
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış         
18:14
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 08:00:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzmanlığı olan bütün kadınlar davetlimiz! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement