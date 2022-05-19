Üzücü kayıp: Netflix'in güveni boşa çıktı!

Geçtiğimiz ayda Netflix, on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez abone kaybı yaşadığını açıkladı. Yapılan bir açıklamaya göre şirket, nisan ayında 200 bin, toplamda ise 2 milyon abone kaybetti. Yeni bir araştırma ise şirketin önemli bir kayıp daha yaşadığını gösteriyor. Araştırma, uzun zamandır Netflix kullanıcısı olan ve aboneliğini iptal eden kişi sayısında artış olduğunu gösteriyor.

Uzun süredir abone olan kullanıcıların toplam iptali yüzde 13'e çıktı

Araştırma firması Antenna tarafından sağlanan veriler, 2022'nin başında üç yıldan uzun süredir abone olan kişilerin, toplam iptallerin yalnızca yüzde 5'ini oluşturduğunu, 2022'nin ilk çeyreğinde ise bunu yüzde 13'e çıktığını gösteriyor.

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Yapılan açıklamaya göre acemi aboneler, bu çeyrekte iptallerin yüzde 60'ını oluşturdu. Yine ilk çeyrekte genel iptaller, önceki beş çeyreğin her birinde 2,5 milyon kişiye kıyasla 3,6 milyon kişiye yükseldi. Şirket büyük kayıplar yaşarken, diğer akış pazarları daha fazla abone kazanıyor.

Antenna'nın verilerine göre bu kaybın en önemli nedeni, fiyat artışı oluyor. Antenna medya ve eğlence sorumlusu Brendan Brady, "Tüketiciler cüzdanlarıyla aylık olarak oy veriyor ve şimdi oy pusulasında daha uygun adaylar var." dedi. Aynı zamanda Disney gibi birçok eğlence şirketi şovlarını Netflix'ten çekip kendi hizmetlerine koyuyor. Bu da şirketin orijinal içeriklerine daha fazla güvenmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Ayrıca veriler, 2022'nin ilk dört ayında Paramount+ ve Disney+'ın yeni aboneler arasındaki en popüler seçenekler olduğunu belirtiyor. Bunun en önemli sebebi de uygun fiyatları olması oluyor. İleriye dönük olarak Netflix, iki milyon abone daha kaybetmeyi beklediğini söylüyor.

Bundan dolayı da firma, kayıpları azaltmak için düşük maliyetli ve reklam destekli bir katman başlatmayı planlıyor. Şirket aynı zamanda, çeşitli yenilikler üzerinde çalışmasıyla da abone kaybını durdurmayı amaçlıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket abone kaybını azaltmak için ne yapmalı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.