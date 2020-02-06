Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı - Son Dakika Spor

Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı

6 saat önce

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşil-beyazlıların eski hocası Yalçın Koşukavak'la aynı performansı sergilemiş oldu.

Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı, System.String[]

Bursaspor'un başında 5 maça çıkan Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, bu süreçte 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak; ilk 5 maçta 9 puan kazandıran yeşil-beyazlıların eski hocası Yalçın Koşukavak'la aynı performansı sergilemiş oldu.


Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen İbrahim Üzülmez, yeşil-beyazlı takımla çıktığı 5 maçta 9 puan toplayarak, Koşukavak ile aynı performansı sergiledi.


Hatırlanacağı üzere lige genç oyuncularla başlayan Koşukavak, sezonun ilk yarısınınilk 5 haftasında3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etmişti. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e, 10 kişi kaldığı maçta2-1 mağlup olan Timsah, ardından sırasıyla Akhisarspor'u 2-1, Eskişehirspor'u 2-0, Osmanlıspor'u 3-1 devirmiş ve 5. haftada Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olmuştu.


21 Aralık'ta İbrahim Üzülmez ile yeni döneme başlayan yeşil-beyazlılar, ilk maçta deplasmanda Menemenspor'a 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Hatayspor ve Karagümrük'ü 2-1, Akhisarspor'u ise 1-0 devirmeyi başarmıştı. Ligin son maçında iç sahada Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını üzen Bursaspor, böylece İbrahim Üzülmez döneminde de tıpkı Yalçın Koşukavak döneminde olduğu gibi ilk 5 maçta 9 puan toplamış oldu. - BURSA

Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor maçı sonrası gündem oldu: Fatih Terim istifa
Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:06:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzülmez ve Koşukavak aynı puanları topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]