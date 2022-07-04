Üzüm ağacı olan Jabuticaba görenleri şaşkına çeviriyor!

Meyveleri gövdesine bağlı olan bu ağaç, sadece iki yılda bir meyve veriyor.

Jabuticaba ağaçları sadece Güney Amerika bölgesinde Brezilya, Paraguay ve Arjantin'de yetişir.

Ağacın meyvesi olgunlaşmadan önce, gövdesinde çiçek gibi açar ve meyveye dönüşünceye kadar rengi koyulaşır.

Bu benzersiz ağacın meyvelerinden reçel, marmelat ve meyve suyu yapılır.

Ayrıca Jabuticaba meyvesi bademcik, astım ve ishal tedavilerinde kullanılır.











