Üzüm bağına devrilen otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı - Son Dakika

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı