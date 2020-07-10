Üzüm bağına devrilen otomobilde sıkışan kadın sürücü yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde devrilen otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Seçil Ildırım idaresindeki 22 AAN 484 plakalı otomobil, Ürünlü köyü yakınlarında yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.
Sürücü Ildırım, araçta sıkıştı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve yaralanan Ildırım, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırılan Ildırım'ın tedavisi sürüyor.