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Üzüm bağına giren Başkan Öküzcüoğlu, işçilerle birlikte çalıştı

1 saat önce

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sabahın erken saatlerinde girdiği bağda üzüm kesip, kasa taşıyarak işçilere yardım etti.

Üzüm bağına giren Başkan Öküzcüoğlu, işçilerle birlikte çalıştı, System.String[]

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sabahın erken saatlerinde girdiği bağda üzüm kesip, kasa taşıyarak işçilere yardım etti. Bir anda karşılarında Başkan Öküzcüoğlu'nu gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı.


Üzüm hasadının sürdüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da üzüm işçilerini yalnız bırakmıyor. Sabahın erken saatlerinde bir üzüm bağına giren Başkan Öküzcüoğlu, burada üzüm keserek, kasa taşıdı. Başkan Öküzcüoğlu'nun sonradan fark eden üzüm işçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşçilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanı olmamın yanı sıra aynı zamanda çiftçilik yapan hepinizin bildiği 'Kahveci Nedim'in çocuğuyum. Sizler gibi üzüm kestim, kelter çektim, üzüm serdim. Kısacası sizin yaptığınız tüm işleri ben de yaptım. Bu ortamı, bu havayı çok yaşadım, çok iyi bilirim. Biz söz verdiğimiz gibi üzümü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Alaşehir üzümünü dünya markası yapmak için çalışacağız. Her zaman çiftçilerimizin, abilerimizin, ablalarımızın, annelerimizin yanında olacağız. Bizimle çözülebilecek sorunlarınız olduğu zaman kapımız her zaman açıktır. Sizleri zaman zaman ziyaret edip, sohbet edeceğim" dedi. - MANİSA

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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