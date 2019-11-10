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Üzüm bağında Atatürk'ü andılar

6 saat önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde, kendi bağında tarım işçileriyle andı.

Üzüm bağında Atatürk'ü andılar, System.String[]
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde, kendi bağında tarım işçileriyle andı.

Üzüm üreticisi Emin Binbaşıoğlu, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün Emcelli Mahallesi'ndeki bağında üzüm kesimi yaptığı döneme denk gelmesi dolayısıyla anma töreni düzenledi. Bağdaki anma törenine Binbaşıoğlu'nun davet ettiği Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de katıldı. Sarıgöl Ziraat Odası tarafından ses düzeni kurulan bağda, üzüm kesimi yapan işçilere Türk bayrakları dağıtıldı. Saat 09.05'i gösterdiğinde, siren sesiyle birlikte törene katılanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, törendeki konuşmasında, "Dünyanın en büyük devlet adamını 81 yıl önce bugün kaybettik ama onun kurduğu cumhuriyetin devrimlerine sonuna kadar sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bağda da dağda da olsak 10 Kasım'da Atatürk'ü saygıyla anmak boynumuzun borcudur. Ulu Önder'imizi saygıyla ve minnetle anıyoruz" dedi.Tarım işçileri de töreni düzenleyen bağ sahibi Binbaşıoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Ülgen'e teşekkür etti.


- Manisa
Mustafa Kemal Atatürk, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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