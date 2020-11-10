Üzüm bağında Atatürk'ü andılar - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağında çalışan işçiler, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde, saygı duruşunda bulunup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde anıldı. Ata'nın ölüm saati olan saat 09.05'te hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte Alaşehir'de bağlarında çalışan işçiler de hep birlikte saygı duruşunda bulundu.Üzüm bağında çalışan işçilerden Şirin Sepetçi'nin küçük hoparlörden yaptığı siren sesi yayını ile birlikte saygı duruşuna geçen işçiler, ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. İşçiler adına konuşan Şirin Sepetçi, Atatürk tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamı olduğunu belirtip, "Onun ölümü sadece Türkiye'de değil tüm dünyada üzüntü yaratmıştır. Bugün buradaysak, bu Atatürk'ün sayesindedir. Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.