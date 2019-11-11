Son Dakika Haberleri: Üzüm bağında ataya saygı duruşu
Son Dakika Genel Üzüm bağında ataya saygı duruşu

Üzüm bağında ataya saygı duruşu

6 saat önce

Üzüm bağında ataya saygı duruşu Alın terine 2 dakikalık molaMANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesen işçiler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde saatler 09.05'i gösterdiği sırada kesime ara vererek saygı duruşunda bulundu.

Üzüm bağında ataya saygı duruşu

Alın terine 2 dakikalık mola

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesen işçiler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde saatler 09.05'i gösterdiği sırada kesime ara vererek saygı duruşunda bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesimi yapan işçiler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde anlamlı bir duyarlılık gösterdi. Üzüm kesiminin devam ettiği sırada, saatler 09.05'i gösterdiğinde kesime ara veren işçiler üzüm bağları arasında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İşçilerin gösterdiği bu duyarlılık arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Üzüm işçileri adına konuşan Hayrullah Karazeybek, "Ülkemizi kurtaran, bizleri bu günlere gelmesini sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü her yerde her zaman anıyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Üzüm bağında ataya saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Alaşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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