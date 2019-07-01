Üzüm bağında patlamamış top mermisi bulundu
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağını süren çiftçi, asmalarının arasında Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı sanılan patlamamış bir top mermisi buldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:35 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesinde, üzüm bağını süren çiftçi, asmalarının arasında Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı sanılan patlamamış bir top mermisi buldu. Kavaklıdere
Mahallesi'nde üzüm bağını traktörle süren M.İ. (39), bugün saat 12.45 sıralarında, sert bir cisimle karşılaştı. Cismin etrafını temizleyen M.İ., top mermisi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki top mermisini, uzman ekiplerin gelmesi için muhafaza altına aldı. Merminin yaklaşık 100 yıllık olduğu ve Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor.
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